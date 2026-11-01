GROSSETO – Due vittorie e due sconfitte per le formazioni giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto. Gioia in trasferta per gli Under 15, che espugnano il PalaForte con un grande approccio iniziale: i ragazzi di Franco Polverini vanno sul 3-0 nel giro di dieci minuti, tra il 5′ e il 15′, grazie alla doppietta iniziale di Barracani e al gol di Bordan, prima di andare al riposo sull’1-3. Nella ripresa Zucchi accorcia e porta i versiliesi a -1, ma Bordan e Bacci allungano definitivamente e Forte dei Marmi va al tappeto.

*U15, Forte dei Marmi-C.P. Grosseto 2-5

FORTE DEI MARMI: Marsili, Vera; Ginepri, Sonnoli, Ndour, Venturi (1), Ndoci, Zucchi (1), Bertozzi. All. Francesco Rossi.

C.P. GROSSETO: Mori; Bacci (1), Alice Sorbo, Gabriele Sorbo, Amerighi, Bordan (2), Ugas, Barracani (2), Sensi. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi.

La giovanissima formazione Under 11 paga l’emozione per la prima trasferta dell’anno. La Rotellistica Camaiore, di fronte al pubblico del “Pardini Sport Center” ne approfitta per mettere a segno nove reti nei primi quindici minuti di gioco, con Isacco Pieri che a 40 secondi dal riposo non segna un tiro diretto. Nella ripresa i versiliesi continuano ad attaccare ma i cuccioli di Polverini reggono meglio l’urto, pur finendo per prendere altri otto gol.

U11, Rotellistica Camaiore-C.P. Grosseto 17-0

CAMAIORE: Peterlini, Pommella (4), Simonetti (3), Lombardi (4), Bonvini, Valeriani (2), Lazzari (1), Paolini, Dallatomasina (3). All. Matteo Giorgi.

C.P GROSSETO: Nugnes; Bonaventura, Chiaramonti, Colitta, Rossi, Pieri. All. Franco Polverini.

ARBITRO: Luca Molli.

Una doppietta di Alessandro Marinoni al 3′ e al 10′ nel primo tempo permette agli Under 13 di portare a casa la vittoria sulla pista della Rotellistica Camaiore, che è andata al riposo sull’1-2. Nella ripresa le due compagini si sono equivalse e le due difese non hanno consentito agli avversari di andare a segno. Per il quintetto di Stefano Paghi è la seconda vittoria consecutiva.

U13, Rotellistica Camaiore-C.P. Grosseto 1-2

CAMAIORE: Musetti, Da Prato; Nardini, Sciortino (1), Ceragioli, Brocchini, Lombardi, Germani, Motaran, Vulpasin. All. Davide Motaran.

C.P. GROSSETO: Bianchi, Nugnes; Capecchi, De Lello, Mantovani, Crudo, Marinoni (2), Spinosa, Antonelli. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Mario Trevisan.

Stop casalingo per gli Under 17 di Massimo Mariotti, che in via Mercurio si arrendono al quintetto dei Pumas Viareggio. I biancorossi, al 2′, falliscono un rigore con Alexander Convertiti Man, mentre i versiliesi nel giro di 4 minuti vanno sullo 0-3, punteggio sul quale si va al riposo. A 7’31 dalla fine il capitano Alessio Tonini accorcia, ma a 4’42 Conventiti non trasforma un tiro diretto che avrebbe portato a una lunghezza di distanza e i Pumas possono portare a casa i tre punti.

U17, C.P. Grosseto-Pumas Viareggio 1-3

C.P. GROSSETO: Conti, D’Agostino; Tonini (1), Boni, Alexander Convertiti Mann, Civitarese, Sensi. All. Massimo Mariotti.

PUMAS VIAREGGIO: Mutti, Cinquini; Barsacchi, Donati, Tonarelli, Moda (1), Triglia (1), Cupido, Paolinelli (1). All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Matteo Galoppi.