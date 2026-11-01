MANCIANO – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Manciano, dove un giovane cacciatore è stato soccorso a causa di un dolore improvviso che lo ha immobilizzato mentre si trovava all’interno di un bosco.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 14.00 in località Ripa Rossa (La Sgrilla). Il giovane, impegnato in una battuta di caccia insieme alla propria squadra, è stato improvvisamente colpito da un forte dolore alla schiena che lo ha immobilizzato e privato delle forze.

Considerata la zona impervia e difficile da raggiungere con i normali mezzi di soccorso, i colleghi della squadra hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Manciano e il personale della Misericordia. I soccorritori, dopo aver raggiunto a piedi il cacciatore, lo hanno stabilizzato su una barella spinale trasportandolo fino all’ambulanza.

Il giovane, rimasto sempre cosciente durante le operazioni, è stato successivamente trasferito all’ospedale di Orbetello per gli accertamenti e le cure del caso.