GROSSETO – Dalle testimonianze della storia antica ai paesaggi della Maremma Toscana, passando per le vie del centro storico e i sapori della cucina locale. La visita a Grosseto di una delegazione di adulti provenienti da Cottbus, impegnati nello studio della lingua italiana, si è trasformata in un viaggio alla scoperta del territorio, accolto con interesse ed entusiasmo dai partecipanti, rimasti affascinati dalla varietà del patrimonio storico, culturale e naturalistico maremmano.

Gli ospiti sono stati accolti nella sala del Consiglio comunale per un saluto da parte dell’Amministrazione e, grazie al supporto e all’organizzazione da parte dell’ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale, hanno visitato gli scavi archeologici di Roselle, il Parco della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse e il Museo di storia naturale, partecipato a un tour del centro storico e raggiunto la riserva naturale della Diaccia Botrona, dove sono stati accolti da due butteri dell’associazione Anam, simbolo per eccellenza delle tradizioni maremmane, e dall’assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini. Una tappa significativa, che ha permesso di apprezzare un patrimonio ambientale di grande valore e ha offerto l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra amministrazioni nella promozione del territorio, anche attraverso le relazioni internazionali.

“Grosseto e la Maremma hanno molto da raccontare – dichiara il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e il modo migliore per farlo è permettere alle persone di vivere direttamente i nostri luoghi e conoscerne le tradizioni, rafforzando i rapporti con altre città europee. In questo percorso di rinnovata collaborazione con Cottbus, assume un significato particolare anche l’iniziativa che il Comune tedesco sta portando avanti per valutare l’intitolazione di una via o di una piazza alla città di Grosseto: un gesto simbolico che contribuirebbe a rendere ancora più visibile e concreto il legame tra le due comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa visita e in particolare il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi e il suo assessore al Turismo, per la disponibilità e per la fattiva collaborazione. La capacità di fare rete tra istituzioni rappresenta una risorsa preziosa per presentare la Maremma Toscana nella sua interezza, superando i confini amministrativi e valorizzando le opportunità offerte dalla collaborazione tra territori”.

Gli ospiti hanno pernottato a Grosseto, frequentato i ristoranti cittadini e visitato i negozi del centro, vivendo un’esperienza che ha coinvolto non soltanto i luoghi della cultura e del turismo, ma anche le attività economiche locali.

“Questo è un aspetto importante – afferma il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – perché l’accoglienza e la capacità di attrarre visitatori possono tradursi in occasioni concrete per il tessuto grossetano, contribuendo alla vitalità del centro cittadino. Dopo la nostra visita a Cottbus, dove siamo stati ospiti del Comune e ringrazio il sindaco Tobias Schick per la magnifica accoglienza, avere a Grosseto persone che hanno scelto di studiare la lingua italiana e di avvicinarsi alla nostra cultura dà continuità a questo percorso. La felicità nei loro occhi mentre scoprivano le meraviglie del territorio è stata la conferma di quanto la Maremma Toscana abbia da offrire. Accompagnandoli personalmente, ho potuto constatare la loro soddisfazione e raccogliere il desiderio di tornare a Grosseto con le proprie famiglie e i propri amici. Il fatto che abbiano potuto apprezzare le bellezze paesaggistiche e vivere la città anche attraverso le sue attività quotidiane dimostra quanto sia importante costruire relazioni capaci di coinvolgere le persone, oltre alle istituzioni”.

La visita si inserisce nel percorso di rilancio del gemellaggio tra Grosseto e Cottbus, nato nel 1967 e oggi al centro di una rinnovata stagione di incontri e progetti, anche attraverso gli scambi culturali, educativi e sportivi.