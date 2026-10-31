FOLLONICA – Davide Renne aveva cominciato a disegnare abiti quando era ancora uno studente del liceo scientifico di Follonica. Da quei primi disegni era iniziato un percorso straordinario, che lo avrebbe portato a lavorare per quasi vent’anni in Gucci, accanto ad Alessandro Michele, fino alla nomina a direttore creativo di Moschino, nell’ottobre del 2023. Un traguardo raggiunto a soli 46 anni, poco prima della sua improvvisa scomparsa, il 10 novembre dello stesso anno.

Oggi, a quasi tre anni di distanza, uno di quei disegni torna idealmente nella città in cui tutto era cominciato. Non per diventare un altro abito, ma per ispirare la trasformazione di uno degli edifici storici di Follonica.

È questa la storia che sta dietro al progetto di recupero del Casello Idraulico, nato dalla volontà della famiglia Renne di ricordare Davide attraverso qualcosa che potesse essere utile alla città e, soprattutto, alle nuove generazioni.

Il padre, Albino Gennaro Renne, ha formalizzato una proposta di donazione al Comune del valore complessivo di 150mila euro, comprendente un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, del valore di 31.720 euro e ulteriori 118.280 euro destinati alla realizzazione dell’opera.

L’ispirazione del progetto arriva da uno degli abiti più celebri disegnati da Davide Renne per Lady Gaga. Un abito che racchiudeva molti degli elementi della sua visione creativa: la leggerezza, la fluidità delle forme, il rapporto tra volumi e trasparenze, la capacità di dare movimento anche alle strutture più complesse.

Il progetto, redatto dall’architetto follonichese David Fantini, prevede infatti di trasformare il Casello in uno spazio culturale aperto e vissuto quotidianamente, con ambienti dedicati all’arte, alla creatività e all’incontro, soprattutto tra i giovani. La nuova organizzazione del giardino, la diversa collocazione del palco, il collegamento tra via Roma e via Norma Pratelli e la rinaturalizzazione delle superfici esterne contribuiranno a restituire alla città un luogo completamente ripensato.

Un edificio che continuerà a raccontare la storia di Follonica, ma che porterà anche qualcosa dello sguardo e della sensibilità di Davide.

“Quando la famiglia Renne ci ha presentato questa idea, abbiamo capito subito che non si trattava soltanto del recupero di un immobile – racconta il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – C’era una storia bellissima dietro a questo progetto. Quella di un ragazzo cresciuto nella nostra città, che grazie al suo talento era arrivato ai vertici della moda internazionale e di una famiglia che, dopo aver affrontato un dolore così grande, ha trovato la forza e la generosità di pensare agli altri. Mi ha colpito soprattutto la scelta di partire proprio dalle creazioni di Davide. È come se, attraverso uno dei suoi abiti, fosse stato lui stesso a suggerire come immaginare il futuro di questo luogo”.

“Credo che ci sia qualcosa di profondamente emozionante in tutto questo – prosegue Buoncristiani – Davide è partito da Follonica inseguendo la sua passione, senza rinunciare alla propria sensibilità e alla propria libertà creativa. Oggi quella stessa creatività può diventare un’opportunità per altri ragazzi. Mi piace pensare che un giorno, proprio dentro al Casello, qualche giovane possa trovare l’ispirazione e il coraggio di seguire i propri sogni, così come ha fatto Davide. Alla famiglia Renne va la riconoscenza mia personale e dell’intera città. È un gesto di straordinaria generosità, che sentiamo anche come una grande responsabilità“.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 870mila euro. La donazione della famiglia Renne, che comprende 118.280 euro destinati ai lavori oltre al valore della progettazione già sostenuta, rappresenta un primo importante contributo alla realizzazione dell’opera.

Proprio oggi, il Comune di Follonica ha candidato il progetto a un bando di finanziamento della Regione Toscana, richiedendo un contributo di 500mila euro. La candidatura è stata possibile grazie alla disponibilità di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica già predisposto e donato dalla famiglia Renne, che ha consentito all’Amministrazione di cogliere tempestivamente questa opportunità di finanziamento. In caso di esito positivo, il contributo regionale permetterebbe di coprire una parte significativa dell’investimento complessivo, mentre per la restante quota saranno individuate ulteriori risorse.

“Naturalmente il percorso amministrativo e progettuale richiederà ancora impegno – sottolinea il sindaco Buoncristiani – ma oggi abbiamo posto le basi per restituire alla città un luogo importante, dandogli una funzione nuova e un significato ancora più profondo”.

Il progetto sarà presentato nel dettaglio alla cittadinanza lunedì 2 novembre, alle ore 18, proprio negli spazi dell’ex Casello Idraulico. Sarà l’occasione per conoscere le scelte architettoniche, le nuove funzioni previste e soprattutto il percorso umano e creativo da cui è nata questa iniziativa.

Un’occasione per parlare di architettura e di futuro, ma anche per ricordare Davide Renne attraverso ciò che più di ogni altra cosa lo ha rappresentato: la sua creatività.