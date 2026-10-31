GROSSETO – Ultimo atto della prima fase di Coppa Italia di serie B per il Circolo Pattinatori 1951 Grosseto, impegnato domani domenica sera alle 18 sulla pista di Casa Mora contro Blue Factor Castiglione. I ragazzi di Massimo Mariotti, battendo lo Startit Prato nello scorso fine settimana per 7-4, si sono garantiti la vittoria del girone H con un turno di anticipo, che permette di giocare in casa la gara decisiva delle semifinali intergirone contro la seconda del girone G (Viareggio Hockey o Cgc Viareggio), che si disputeranno il 7 novembre in Versilia, chiunque sia l’avversaria, e il 21 novembre alla pista “Mario Parri” di via Mercurio.

Nell’altra semifinale il Pumas Viareggio sfiderà il Castiglione, quintetto che ha una migliore differenza reti complessiva rispetto al Prato, visto che gli scontri diretti sono in parità.

La finale intergirone è in programma il 29 novembre e il 6 dicembre. I due concentramenti da tre squadre per stabilire le finaliste sono previsti per il 19 e il 20 dicembre. La finale è in calendario il 6 o 7 marzo 2027. Probabilmente, nel caso di avanzamento del Cp alla fase successiva, uno spostamento delle gare di campionato, messe in scaletta dal 29 novembre, proprio in concomitanza con l’andata della finale Intergirone di Coppa.

Tornando alla gara di domenica a Castiglione della Pescaia, per Saavedra e compagni è sicuramente un bel test per il prosieguo della stagione, visto che i biancocelesti di Massimo Bracali anche all’andata hanno dato del filo da torcere alla compagine grossetana, che ha sbloccato il risultato al 30′ di gioco, dopo che la prima frazione si era chiusa sullo 0-0. Per Massimo Mariotti sarà un’occasione per provare rotazioni e nuovi schemi per rendere efficace e divertente il gioco della sua squadra.

I convocati: Squarcia, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Giusti, Brunelli, Bianchi, Giabbani, Perfetti.

Domani domenica mattina scendono in campo anche tre formazioni giovanili. I primi a scendere in pista sono gli Under 11, alle 10,30, contro la Rotellistica Camaiore in trasferta; alle 11 gli Under 17 incroceranno i bastoni con i coetanei del Pumas Viareggio. Alle 12 infine, fischio d’inizio a Camaiore fra gli Under 13 e i padroni di casa della Rotellistica.