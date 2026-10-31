FOLLONICA. «La trasparenza? Forse le telecamere servirebbero più nei corridoi del Comune che nelle Commissioni consiliari» esordisce così la consigliera Paola Venezia, denunciando una situazione di malessere e confronto che talvolta avrebbe raggiunto toni non propriamente da dibattito.

«In una società in cui violenza e bullismo sembrano prendere sempre più spazio, il rispetto e la buona educazione dovrebbero essere il primo esempio da offrire. Soprattutto da parte di chi rappresenta le istituzioni – racconta – Oggi, con amarezza, sento il dovere di denunciare pubblicamente gli atteggiamenti del consigliere comunale Francesca Stella che, in più occasioni, ho ritenuto aggressivi e intimidatori nei confronti di chi esprime opinioni diverse dalle sue».

L’ultimo episodio

L’ultimo episodio l’ha vista coinvolta personalmente. «Durante la discussione della mozione sulle Commissioni consiliari trasparenti – ricorda – nel mio intervento ho ricordato cosa accadeva durante le precedenti amministrazioni, quando si tentò di limitare l’accesso dei consiglieri agli uffici comunali agli orari di apertura al pubblico o previo appuntamento. Ho ricordato anche la vicenda della denuncia nei confronti di alcuni consiglieri dell’allora minoranza per fatti legati alla loro attività di controllo e accesso agli atti, procedimento successivamente archiviato».

«Evidentemente ricordare il passato dà fastidio a chi oggi pretende di impartire lezioni di trasparenza – sottolinea Venezia – La reazione nei miei confronti è stata, a mio giudizio, di una violenza verbale incredibile. Urla, toni aggressivi e persino la minaccia di essere a mia volta querelata per quanto avevo affermato. Un comportamento che ritengo inaccettabile e che mal si concilia con il ruolo di consigliere comunale».

Ma non sarebbe finita in consiglio comunale. «Il peggio, come già accaduto in altre occasioni, avviene nei corridoi comunali, lontano dai microfoni e dalle telecamere – ricorda la consigliera – È lì che i toni degenerano ulteriormente, fino a espressioni e turpiloquio talmente pesanti che provo persino imbarazzo a ripeterli».

«Accendere i riflettori su ciò che accade nei corridoi del Comune»

«E allora viene spontanea una riflessione: se vogliamo davvero parlare di trasparenza, forse sarebbe più utile accendere i riflettori su ciò che accade nei corridoi del Comune, piuttosto che pretendere nuove telecamere nelle Commissioni consiliari, che sono già pubbliche e regolarmente audioregistrate – sottolinea – Perché è facile invocare la trasparenza davanti a un microfono. Più difficile è dimostrare rispetto e correttezza quando quel microfono è spento».

«Non intendo farmi intimidire né rinunciare a esprimere liberamente le mie opinioni – conclude la consigliera – Il confronto politico può essere anche durissimo, ma non deve mai trasformarsi in aggressione verbale, insulto o intimidazione. La vera trasparenza, prima ancora che dalle telecamere, comincia dai comportamenti».