ORBETELLO – Quando si cammina nel sottobosco con il cestino in mano, il sogno di ogni cercatore di funghi è imbattersi nell’esemplare della vita, quello che ti costringe a fermarti, sorridere e immortalare il momento in qualche modo. È esattamente quello che è successo a Lorenzo Babbanini, 46 anni, originario di Orbetello, che proprio oggi, sabato 31 ottobre, ha vissuto una giornata di quelle che difficilmente si dimenticano.

Babbanini, nel giorno in cui si festeggia Halloween, vigilia della festa di Ognissanti, ha scovato un porcino monumentale dal peso record di ben 904 grammi. Il sorriso di quando lo ha raccolto è diventato ancora più grande quando ha deciso di pesarne la stazza sulla bilancia di casa. Un vero e proprio “re del bosco”, che è subito diventato anche il re della giornata.

Nonostante il bottino da podio, Lorenzo racconta la sua impresa con la semplicità di chi vive questa attività come un momento di autentico stacco dalla routine quotidiana: «Ho tanta passione ma purtroppo pochissimo tempo – racconta semplicemente – Ci vado sempre e solo nei ritagli che riesco ad avere dal lavoro nell’azienda di famiglia».

Una passione genuina, tramandata e vissuta con spirito leggero, tanto che il bosco e la ricerca dei funghi rappresentano anche un’occasione speciale da tramandare: «Ho una bambina di 8 anni e ogni tanto ce la porto volentieri» racconta.

Dalla teoria alla pratica, adesso il porcino di quasi un chilo finirà sicuramente al centro di un pranzo memorabile, magari accompagnato dai sapori tipici della tradizione locale. Nel frattempo, per i boschi del territorio, la caccia al prossimo record continua.