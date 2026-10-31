GROSSETO – Novembre si apre con un deciso cambio di clima in Maremma. Per domani, domenica 1 novembre, è prevista una giornata nel complesso asciutta, con un’alternanza di sole e nuvole e temperature in sensibile diminuzione. A farsi sentire sarà soprattutto il vento di Grecale, che renderà l’aria più fredda, in particolare nelle prime ore del mattino e dalla sera. Le previsioni di 3BMeteo indicano condizioni generalmente stabili sulla provincia di Grosseto, con schiarite più ampie nella seconda parte della giornata.

Cielo variabile, ma poche possibilità di pioggia

La domenica sarà caratterizzata da qualche annuvolamento, soprattutto nelle ore centrali, alternato a momenti soleggiati. Nel pomeriggio e in serata sono attese schiarite più diffuse. Il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso, con condizioni favorevoli anche per chi ha in programma una passeggiata o una gita fuori porta.

Temperature in calo e Grecale protagonista

Il cambiamento più evidente riguarderà le temperature. A Grosseto si prevedono valori compresi indicativamente tra 9 e 16 gradi. Il vento soffierà da nord-est, con raffiche che potranno raggiungere i 40-60 chilometri orari nelle aree più esposte, secondo il Centro Funzionale Regionale. Lungo la costa il mare sarà mosso, soprattutto al largo.

Dal nord all’Argentario: le differenze sul territorio

Nel nord della provincia, a Follonica, temperature tra 8 e 16 gradi, con nubi al mattino e schiarite nel pomeriggio. Condizioni simili a Massa Marittima, dove il clima sarà più fresco sulle alture. Nel capoluogo massime intorno ai 16 gradi, mentre sull’Amiata farà decisamente più freddo, soprattutto alle quote maggiori. Nel sud, tra Orbetello e Monte Argentario, clima fresco e ventilato, con massime indicative intorno ai 15-16 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo