GROSSETO – Il manager del settore casa grossetano, Luca Vitale, ha ricevuto un premio per il suo impegno nel campo dell’immobiliare a Rovigo, città nella quale si è tenuto il convegno di Aia – Associazione Interprofessionale Agenti.

Del futuro del settore immobiliare se ne è parlato a Rovigo, presso la sede della Camera di Commercio Venezia-Rovigo. Una giornata lunga e intensa, ricca di dibattiti e confronti, organizzata dall’Associazione Interprofessionale Agenti, un gruppo che include al suo interno figure professionali legate al mondo della casa.

Nel convegno, infatti, è emerso un messaggio forte e chiaro, quello di lanciare al Governo la proposta di un tavolo unico immobiliare, spiegato dal presidente di Aia, Paolo Bellini.

“Vogliamo dare vita a una forte sinergia tra i professionisti della casa, unitamente alle imprese e a tutto ciò che ruota intorno. Il nostro intento è di garantire al cittadino un servizio adeguato. Troppi intoppi burocratici ne condizionano i processi per arrivare ad acquistare una casa. Abbiamo delle soluzioni, spero che il Governo ci ascolti – ha detto Vitale – Anche in Maremma esistono criticità attorno al mondo dei professionisti dell’immobiliare. Con meno burocrazia si rendono più servizi ai cittadini”.