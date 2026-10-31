GROSSETO – È morto all’ospedale della Misericordia di Grosseto Silvano Lorenzet, 53 anni, in passato consigliere comunale di Forza Italia alla fine degli anni ’90 durante i mandati del sindaco Alessandro Antichi.

Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Lorenzet aveva avuto un ruolo chiave in quell’esperienza che portò per la prima volta il centrodestra alla guida del comune di Grosseto.

Durante la sua esperienza politica era stato anche responsabile dei giovani di Forza Italia e in passato aveva collaborato anche con alcune testate giornalistiche locali.