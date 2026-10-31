GROSSETO – Quinto pareggio stagionale per il Grosseto, nell’anticipo sabatino della dodicesima giornata di Serie C in casa del Vado (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una gara rocciosa e tirata, con i locali due volte in vantaggio ma sempre agguantati dagli ospiti.
I liguri, imbattuti da cinque turni, si portano in vantaggio con Cernigoi, ma alla mezz’ora Gaddini rimedia. Nuovo vantaggio dei padroni di casa poco prima dell’intervallo con Vita, mentre a metà ripresa rimedia Andreoli. Brividi per il legno centrato da Gaddini, ma nel recupero bella chance per il Vado, con la sfera fuori di poco.
In attesa della sfida di domani del Ravenna, il Grifone si gode la momentanea seconda piazza assieme ai romagnoli, regalando l’ennesima sorpresa della sua sorprendente stagione.
VADO: Bellocci, Saltarelli, Vita, Gulinelli, Lazzarini, De Rinaldi, Libera Hergheligiu, Hamlili, Saiani, Ferro, Cernigoi. A disposizione: Calvani, Sala, Carlini, Viti, Lischetti, Simonetta, Candiano, Ghezzi, Bruno, Rosa, Lionetti. All. Riolfo.
GROSSETO: Marcu, Gori, Fiorini, Fiorani, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Sabattini, Cerretelli, Mastroianni, Montini, Bellini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Ciraudo, Tosi, Lorenzelli, Della Mora. All. Nannizzi.
ARBITRO: Di Reda di Molfetta; assistenti D’Ambrosio di Collegno e Giancristofaro di Lanciano.
MARCATORI: 11′ Cernigoi, 29′ Gaddini, 42′ Vita, 23′ st Andreoli.
NOTE: ammoniti Libera Hergheligiu, Fabri.