BAGNO DI GAVORRANO – Tutto ancora invariato, con il Prato ancora primo a due punti dal Follonica Gavorrano, che rimane al secondo posto. Dopo aver affrontato la capolista e la terza della classe adesso ci sarà un altro match ostico per i biancorossoblù, che domani domenica alle 14.30 affronteranno al Malservisi-Matteini lo Scandicci, che si trova a soli due punti dalla squadra allenata da mister Alessandro Manni.

Con la classifica cortissima il girone E di Serie D è più avvincente che mai, così occorre la massima attenzione in ogni partita. “Lo Scandicci mi è un po’ indigesto dall’anno scorso – commenta mister Manni –, credo sia stata una delle poche squadre a portare via tre punti anche a Foligno, quando allenavo lì. È una squadra molto particolare, che rispecchia la pragmaticità dell’allenatore. Va molto diretta, è forte nelle transizioni, nel difendersi e concede pochissimo. È la classica squadra di categoria che ti sporca ogni giocata, poi ha anche qualità e giocatori importanti davanti. Sarà una partita complicata, ci saranno tante difficoltà nello scardinare il loro blocco ed è una squadra pericolosa quando riparte. L’idea, comunque, è che dobbiamo provare noi a fare la partita e sarà così”.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, nel match di andata dello scorso anno disputato al Malservisi-Matteini ad avere la meglio è stato il Follonica Gavorrano, che ha vinto di misura per 1-0 con la rete realizzata da Mutton.

Nel ritorno è poi arrivata una vittoria esterna per i minerari, un 1-3 che ha portato la firma di Giordani, Likaxhiu e Bellini, che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio di Arrighini.

Per tornare agli altri precedenti tra le due formazioni bisogna tornare alla stagione 2021/22, in cui la posta era stata equamente divisa. Il match giocato a Bagno di Gavorrano si era concluso con la vittoria biancorossoblù per 1-0, mentre la sfida di Scandicci era terminata sul 2-0 per i padroni di casa.

Stessa cosa anche nell’annata 2020/21, in cui il fattore campo era risultato decisivo in entrambi gli incontri: 3-0 per il Follonica Gavorrano in casa, 2-1 per lo Scandicci in trasferta.

Così come nel 2019/20: 1-0 per i biancorossoblù al Malservisi-Matteini, 3-1 per lo Scandicci in terra fiorentina.

Diversa la tendenza invece nella stagione 2018/19, in cui Gavorrano 1930 (prima della fusione) e Scandicci avevano pareggiato per 1-1 al Malservisi, mentre i minerari avevano espugnato il campo dello Scandicci per 1-2.

Nella stagione 2015/16, infine, le due squadre furono corsare in entrambe le occasioni: vittoria per 0-3 per il Gavorrano a Scandicci, 2-3 per gli ospiti in terra maremmana.

Ex di giornata saranno il difensore Emanuele Matteucci, in biancorossoblù nell’ultimo anno e mezzo e Andrea Arrighini, nella rosa mineraria nella seconda parte della stagione 2024/25. Viceversa, Enrico Biancon ha vestito la maglia dello Scandicci lo scorso anno.