CIVITELLA PAGANICO – Un’automobile incidentata, abbandonata sulla carreggiata e senza alcuna traccia del conducente. È quanto si sono trovati davanti i Vigili del Fuoco intervenuti questa mattina, intorno alle 6:30, lungo la strada statale Senese, in località Lampugnano, nel territorio comunale di Civitella Paganico.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, il conducente del veicolo non era presente sul posto ed è risultato, al momento dell’intervento, irreperibile.

I soccorritori hanno provveduto a regolare la viabilità, a causa dell’ingombro provocato dall’automobile rimasta sulla sede stradale, e a mettere in sicurezza il mezzo per evitare ulteriori situazioni di pericolo per gli automobilisti in transito.

La squadra è rimasta sul posto in attesa dell’arrivo della Polizia stradale, incaricata degli accertamenti e degli adempimenti del caso.

Al momento non sono disponibili informazioni sulle cause dell’incidente né sulle condizioni del conducente.