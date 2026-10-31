FOLLONICA – La maggioranza boccia la proposta di trasmettere in diretta streaming le sedute delle Commissioni consiliari e l’opposizione attacca: «A Follonica la trasparenza fa paura».

A intervenire sono i consiglieri comunali di minoranza Andrea Pecorini, Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Francesco Ciompi, Emanuele Betti e Giacomo Manni, che in una nota congiunta criticano la decisione della maggioranza durante l’ultimo Consiglio comunale.

«La maggioranza boccia una proposta concreta per favorire la partecipazione dei cittadini e rendere più accessibile il lavoro delle Commissioni consiliari. E c’è chi arriva persino a parlare di “Grande Fratello”. Evidentemente, a Follonica, chiedere un po’ più di trasparenza è diventato un problema. E, visto il periodo, sembra proprio che la nostra proposta abbia risvegliato qualche fantasma e più di una paura!».

«Durante l’ultimo Consiglio comunale abbiamo presentato una mozione per introdurre la diretta streaming e la pubblicazione delle registrazioni delle Commissioni consiliari. Una proposta semplice e concreta, pensata per consentire ai cittadini di conoscere e seguire anche da remoto il lavoro delle Commissioni, così come già avviene per le sedute del Consiglio comunale».

«Le Commissioni, del resto, non svolgono un’attività di secondo piano. È proprio in quelle sedi che si approfondiscono gli atti, si discutono i provvedimenti, si chiedono chiarimenti agli assessori e agli uffici e si affrontano questioni che riguardano direttamente il futuro della nostra città. Eppure, la maggioranza ha deciso di bocciare la proposta».

«Nel corso della discussione, un consigliere è arrivato persino a evocare il “Grande Fratello”, quasi che rendere accessibili le sedute delle Commissioni significasse trasformare l’attività istituzionale in uno spettacolo, anziché offrire ai cittadini un’ulteriore possibilità di informarsi e partecipare. Una rappresentazione francamente curiosa, oltre che offensiva nei confronti dello spirito della nostra proposta, che respingiamo con forza».

«Non chiediamo di spettacolarizzare la politica, ma di renderla più accessibile. Vogliamo che i cittadini possano ascoltare direttamente il confronto, conoscere le posizioni dei propri rappresentanti e formarsi un’opinione autonoma, senza dover dipendere esclusivamente dai resoconti di chi era presente o dalle inevitabili ricostruzioni di parte».

«D’altra parte, se siamo convinti della qualità del nostro lavoro, perché dovremmo temere che qualcuno possa seguirlo? O forse qualcuno nella maggioranza preferisce che i cittadini non ascoltino direttamente ciò che viene detto, le posizioni che vengono sostenute e il modo in cui si affrontano i problemi della città? La trasparenza non dovrebbe essere un fastidio da tollerare, ma un principio da praticare».

«Questa bocciatura, purtroppo, non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio, quello di un’Amministrazione che parla molto di partecipazione, ma fatica a tradurla in occasioni concrete di confronto».

«Pensiamo, ad esempio, alla gestione dei rifiuti, sulla quale è mancato un vero percorso pubblico di confronto con la cittadinanza sulle scelte e sulle prospettive dell’Amministrazione. Oppure all’esperienza dell’Urban Center che, dopo un avvio molto partecipato, ha progressivamente perso slancio, senza dare seguito alle aspettative e agli incontri pubblici annunciati».

«La partecipazione non può essere soltanto una parola da inserire nei programmi elettorali o da richiamare nelle occasioni ufficiali. Richiede ascolto, confronto, condivisione delle scelte e, soprattutto, la disponibilità a mettersi in discussione».

«Bocciando la nostra mozione, la maggioranza ha perso un’occasione concreta per avvicinare le istituzioni ai cittadini. E viene da chiedersi se, dietro questa scelta, non ci sia la volontà di evitare un confronto più aperto, preferendo nascondere sotto il tappeto la polvere del non fare amministrativo, anziché mostrare alla luce del sole difficoltà, responsabilità e risultati del proprio operato».

«Altro che Grande Fratello. Noi chiedevamo semplicemente di aprire una finestra sul lavoro delle istituzioni. A quanto pare, per questa maggioranza, anche una finestra aperta fa paura».