Foto di repertorio

FOLLONICA – Incendio nella notte a Follonica, dove un’autovettura alimentata a Gpl è stata avvolta dalle fiamme. Il rogo ha interessato anche un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze (foto di repertorio).

L’allarme è scattato alle 3:27, quando una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta per spegnere l’incendio. Le fiamme, a causa del calore sprigionato, si sono propagate per irraggiamento anche a una seconda automobile.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso. Non si registrano feriti.