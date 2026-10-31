SORANO – I consiglieri comunali di opposizione Ugo Lotti e Luciano Nucci intendono accendere i riflettori su alcune decisioni della giunta comunale che definiscono «opache, autolesionistiche e approssimative».

Attraverso quattro interrogazioni formali depositate nelle settimane scorse, i consiglieri denunciano «gravi criticità che toccano il cuore dei servizi pubblici, la gestione del personale, la vivibilità dei borghi storici e il turismo del territorio».

Ecco, in sintesi, i quattro casi al centro della protesta:

«Il primo punto riguarda l’asilo nido di San Quirico – affermano i consiglieri –: quasi metà dei soldi spesi per i professionisti, zero spazio alle professionalità locali. Mentre si approva con favore la nascita di un nuovo asilo nido a San Quirico, emerge che le spese tecniche sono state affidate direttamente a uno studio esterno per oltre 40.000 euro totali. Una cifra che pesa per ben il 51% rispetto al costo effettivo dei lavori».

L’opposizione denuncia «un’assenza totale di trasparenza e di avvisi pubblici aperti: la procedura ha prodotto il “ridicolo” risparmio di un solo euro rispetto alla base d’asta. Ci si chiede perché non siano state valorizzate le competenze interne dell’Ufficio Tecnico comunale, già stipendiate dall’Ente, e perché si siano escluse le professionalità presenti nel territorio».

Il secondo punto riguarda gli Uffici Tecnici rivoluzionati a Ferragosto: «È un caos organizzativo e costi fuori mercato – dicono Nucci e Lotti -. Nel pieno della pausa estiva ferragostana, l’amministrazione ha avviato una selezione lampo (durata appena 15 giorni) per assumere a tempo parziale un nuovo responsabile dei Servizi Tecnici. Una riorganizzazione calata dall’alto che rischia di paralizzare gli uffici, attuata senza una preventiva analisi dei carichi di lavoro e scavalcando le professionalità storiche del Comune. A ciò si aggiungono clamorosi errori contabili e di inquadramento economico all’interno del decreto sindacale, con un aggravio di spesa stimato intorno ai 26.000-30.000 euro all’anno per le casse comunali».

«Parliamo poi del “giallo” dei cartelli di divieto di sosta a Sovana: multe 24 ore su 24 e cartellonistica “fantasma”

Nel borgo storico di Sovana è scoppiato il caos a causa dell’installazione improvvisa di numerosi cartelli di divieto di sosta permanente (0-24) in Via del Duomo, a ridosso delle case di oltre metà della popolazione residente. I cartelli sono stati piazzati con una settimana di anticipo rispetto alla pubblicazione delle relative ordinanze (violando le regole sull’occultamento della segnaletica). Per giunta, il testo dell’ordinanza si è “dimenticato” di esentare i residenti, costringendo gli uffici a correre ai ripari con permessi cartacei “ad personam”. Un provvedimento definito punitivo e insensato, che ignora i bisogni reali del borgo e penalizza le attività ricettive».

«Infine il “Gran Rally” delle Ferrari confinato vicino ai cassonetti dell’immondizia: mentre Sorano soffre economicamente e si posiziona agli ultimi posti in Toscana per reddito pro-capite, l’amministrazione comunale ha inspiegabilmente rifiutato a una carovana di vetture storiche Ferrari – con a bordo investitori internazionali e tour operator – una sosta temporanea di appena 45 minuti nella splendida cornice di Piazza del Pretorio a Sovana. Gli organizzatori erano pronti a pagare una tariffa straordinaria per l’evento, ma la giunta si è trincerata dietro il timore di “favoritismi”, relegando le auto di lusso nei pressi delle isole ecologiche e dei bidoni dei rifiuti. Un’occasione sprecata e di un danno d’immagine colossale, che rinuncia a entrate preziose utili a finanziare la promozione turistica del territorio».

«I cittadini e le imprese di Sorano meritano rispetto, trasparenza e risposte concrete», concludono i consiglieri Lotti e Nucci – . Attendiamo dal sindaco le risposte scritte per fare luce su una gestione amministrativa che giudichiamo sempre più lontana dai reali bisogni della comunità».