MARINA DI GROSSETO – I Carabinieri della stazione di Marina di Grosseto hanno svolto, nella notte appena trascorsa, un rinforzato servizio di controllo del territorio, finalizzato ad abbattere l’incidentalità stradale e il fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

Le diverse pattuglie impiegate, integrate da equipaggi messi a disposizione dalla compagnia di Grosseto, hanno permesso di identificare 57 soggetti e verificare la posizione di 31 conducenti di automobili.

Di questi, sebbene la maggioranza sia stata rispettosa delle norme del Codice della Strada, in dieci sono risultati positivi ai controlli con l’etilometro, dei quali sette, aventi un’età dai 20 ai 30 anni, con un tasso alcolemico costituente reato, motivo per il quale sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, con contestuale ritiro delle loro patenti di guida.

Le verifiche nel territorio continueranno al fine di prevenire gli incidenti stradali e per scoraggiare gli automobilisti a porsi alla guida dopo aver abusato di alcolici, incoraggiando i giovani e gli adulti a organizzarsi in maniera tale da individuare nel proprio gruppo il “guidatore designato della serata”, con il compito di non assumere alcolici e riaccompagnare gli altri a casa.