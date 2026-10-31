FOLLONICA. Due mattine, decine di ragazze e ragazzi, cinque laboratori e una convinzione condivisa: “il turismo si impara facendo”. Sotto questo slogan si è chiusa con grande partecipazione l’iniziativa “Il Turismo: un mondo di opportunità da vivere!”, promossa dall’Isis Follonica con il patrocinio dell’Associazione culturale Progetto incantato. Proprio per l’associazione, in cattedra, è salito Davide Fantoni, studente dell’Istituto e fondatore del “Progetto incantato”, che ha trasmesso a studenti ancora più giovani di lui quello che può offrire la scuola, in una maniera diversa dal solito incontro di orientamento.

L’appuntamento, andato in scena il 26 e 27 ottobre dalle 8:00 alle 10:00 in Aula Magna, era infatti rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivo: superare la classica presentazione dell’offerta formativa e far toccare con mano le professioni dell’accoglienza.

Gli studenti si sono messi alla prova in attività ispirate alla vita reale del turismo: “Indovina il Paese”, “Il Pacchetto Turistico”, “Il Passaporto”, “Escape-Room” e “Check-in in Hotel”. Le attività sono state varie, dalle sfide di gruppo, alla progettazione di itinerari, dalla gestione del budget di viaggio alle attività linguistiche in inglese e francese.

Un orientamento focalizzato sull’esperienza diretta

L’iniziativa si è sicuramente rivelata diversa dai soliti incontri di orientamento. A sottolinearne il valore è la prof.ssa Margherita Bruno, Referente dell’indirizzo Turismo, beni culturali e ambientali. «La giornata è nata per offrire ai ragazzi un’occasione concreta e coinvolgente per conoscere l’indirizzo Turismo – ricorda la professoressa Bruno – Abbiamo voluto superare la tradizionale presentazione, proponendo un’esperienza attiva con giochi, sfide e attività laboratoriali. Il valore didattico sta nell’imparare attraverso il fare: comunicare in lingua straniera, collaborare, risolvere problemi, organizzare informazioni, pianificare un viaggio».

«In una fase delicata come la scelta della secondaria di secondo grado, è fondamentale offrire occasioni di conoscenza diretta, che rendano comprensibili materie, competenze e sbocchi futuri – sottolinea la professoressa – Avvicinarsi concretamente al Turismo permette di superare stereotipi e scoprire un percorso che unisce cultura, lingue, organizzazione aziendale e conoscenza del territorio. Conoscere il territorio è il primo passo per imparare a raccontarlo e promuoverlo».

Il patrocinio di Progetto Incantato

«La scelta di Progetto Incantato come associazione patrocinante si inserisce esattamente in questo quadro – sottolinea la prof.ssa Bruno – Abbiamo riconosciuto un’opportunità per dare maggiore valore all’iniziativa, rafforzandone la dimensione educativa e il legame con la comunità. La formazione delle nuove generazioni è una responsabilità condivisa. La buona partecipazione e l’interesse degli alunni hanno confermato l’efficacia di un approccio orientativo basato sull’esperienza diretta».

Per Davide Fantoni, fondatore di Progetto Incantato: «Avere l’opportunità di patrocinare un’iniziativa come questa rappresenta motivo di profondo orgoglio. Il turismo non è solo un settore economico, ma una grande storia di identità, cultura e incontri. I nostri ragazzi possono e devono iniziare a scriverla da protagonisti. La crescita della Maremma passa dalla capacità di trasmettere passione e competenze alle nuove generazioni fin da giovani».

L’iniziativa testimonia quindi che il fare rete, questa volta anche con le istituzioni educative locali, attività promossa anche da Progetto incantato, può trasformarsi in molte iniziative. In questo caso una collaborazione per la formazione e il futuro che, come conclude la prof.ssa Bruno: «Pone al centro gli studenti, la loro curiosità e il loro diritto a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro formativo. Ringraziamo l’Associazione Progetto incantato per aver contribuito a dare visibilità a un’esperienza che riconosce nell’orientamento, nella cultura e nella collaborazione educativa strumenti importanti per costruire il futuro».