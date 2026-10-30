Con l’avvicinarsi dell’inverno, quando le notti diventano più lunghe e fredde, un semplice gesto di solidarietà può trasformarsi in un abbraccio concreto per chi è costretto a dormire per strada o ad affrontare situazioni di grave difficoltà.

Inoltre sarà possibile consegnare le coperte fino alle festività natalizie presso i punti di raccolta permanenti attivati nelle parrocchie di San Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto; San Mamiliano di Giglio Castello .

L’iniziativa nasce dall’esperienza straordinaria dello scorso anno, quando la generosità della comunità ha permesso di raccogliere oltre 400 coperte, successivamente distribuite attraverso il progetto “Abitare la Notte”, portando conforto e sostegno a tante persone incontrate nelle strade della provincia.

«Ogni coperta donata non è soltanto un oggetto. È un segno di attenzione, una carezza silenziosa, un gesto che dice a chi soffre: “Non sei solo”. La carità cristiana ci invita a riconoscere nel volto delle persone più fragili il volto stesso di Cristo e a trasformare la compassione in azioni concrete.»