GROSSETO – Anche quest’anno il Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Gruppo di Grosseto, rinnova l’appuntamento con la tradizionale raccolta di coperte destinata alle persone che vivono condizioni di fragilità e marginalità sul nostro territorio.
Con l’avvicinarsi dell’inverno, quando le notti diventano più lunghe e fredde, un semplice gesto di solidarietà può trasformarsi in un abbraccio concreto per chi è costretto a dormire per strada o ad affrontare situazioni di grave difficoltà.
La raccolta si svolgerà:
Domenica 1 novembre presso la parrocchia del Cottolengo di Grosseto;
Domenica 8 novembre presso la parrocchia di Santa Lucia di Grosseto.
Inoltre sarà possibile consegnare le coperte fino alle festività natalizie presso i punti di raccolta permanenti attivati nelle parrocchie di San Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto; San Mamiliano di Giglio Castello.
La raccolta sarà dedicata esclusivamente alle coperte, strumento semplice ma essenziale per aiutare chi affronta il freddo dell’inverno senza un riparo adeguato.
L’iniziativa nasce dall’esperienza straordinaria dello scorso anno, quando la generosità della comunità ha permesso di raccogliere oltre 400 coperte, successivamente distribuite attraverso il progetto “Abitare la Notte”, portando conforto e sostegno a tante persone incontrate nelle strade della provincia.
«Ogni coperta donata non è soltanto un oggetto. È un segno di attenzione, una carezza silenziosa, un gesto che dice a chi soffre: “Non sei solo”. La carità cristiana ci invita a riconoscere nel volto delle persone più fragili il volto stesso di Cristo e a trasformare la compassione in azioni concrete.»
Il Cisom Grosseto invita tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni e le comunità parrocchiali a partecipare a questa raccolta. In un tempo in cui tante persone vivono situazioni di povertà e solitudine, ciascuno può contribuire a costruire una rete di fraternità capace di portare calore non solo al corpo, ma anche al cuore.
Perché una coperta può riparare dal freddo, ma soprattutto può ricordare a qualcuno che esiste una comunità che non dimentica, che accoglie e che continua a credere nel valore della solidarietà e della dignità umana.
Dove c’è una persona da aiutare, c’è un dovere di carità da vivere.