MARINA DI GROSSETO – Otto squadre, settantadue giocatori, quindici confronti per settantacinque partite disputate, un solo vincitore. Questi i numeri della terza edizione del “Torneo del Mare” che si è svolto al circolo tennis di Marina di Grosseto.

Il torneo, che ormai sta assumendo i contorni del tradizionale appuntamento, ha visto le squadre suddivise in due gironi eliminatori, con qualificazione alle semifinali e successiva finale. Ad aggiudicarsi il trofeo è stata la formazione composta da Donatella Grilli, Gabriella Rocchi, Ingrid Illuminati, Alessia Comandi, Alessio Chelli, Lorenzo Falconi, Alessandro Rotoloni, Fabio Cheli e Omar Alaoui, al termine di una finale tiratissima che ha visto l’epilogo conclusivo al long tie-break dell’ultima partita in programma.

Incertezza ed equilibrio per tutto il torneo, grazie alla formula dei quattro doppi da disputare (maschile, femminile e misto), a cui si è aggiunto il singolare maschile e alla suddivisione dei giocatori, ben quaranta uomini e trentadue donne, per fascia di appartenenza. Una formula che è riuscita a mettere ogni tennista a proprio agio sul campo di gioco e che ha visto, partita dopo partita, accrescere lo spirito di squadra nei singoli team. Numerosa anche la partecipazione del pubblico che ha creato entusiasmo e condivisione durante le serate di gioco. Tutte le squadre partecipanti, al momento della premiazione, hanno ringraziato gli organizzatori per la bella manifestazione sportiva che si è svolta al circolo tennis Marina di Grosseto, con lo sguardo già proiettato verso la prossima edizione.