GAVORRANO – L’amministrazione comunale di Gavorrano lancia una stretta decisa contro il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, introducendo un pacchetto di misure mirate a tutelare il decoro urbano, la salute pubblica e l’ambiente. La strategia si basa su due pilastri fondamentali: l’approvazione di un nuovo regolamento comunale e il potenziamento tecnologico dei controlli attraverso l’installazione di fototrappole.

Il nuovo regolamento ridefinisce in modo chiaro le regole per il corretto conferimento dei materiali e introduce sanzioni più severe per i trasgressori, allineandosi alle più recenti normative in materia di tutela ambientale. Lo scopo è quello di scoraggiare i comportamenti incivili che danneggiano il territorio e gravano economicamente sull’intera comunità.

Questo provvedimento restrittivo va di pari passo con la più ampia riorganizzazione e gestione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, studiata per rispondere alle diverse specificità geografiche e demografiche del comune. Il nuovo piano prevede infatti una gestione differenziata: nei centri storici delle frazioni più piccole (come Gavorrano capoluogo, Ravi, Caldana e Giuncarico) è attivo il servizio di raccolta domiciliare “porta a porta”, ideale per preservare la bellezza e la vivibilità dei borghi storici. Al contrario, nella frazione di Bagno di Gavorrano – che rappresenta il centro più grande e popoloso del territorio – il servizio viene gestito attraverso le nuove postazioni di cassonetti stradali, ottimizzate per sostenere flussi di conferimento più consistenti.

Accanto alle nuove modalità di conferimento, l’Amministrazione sta finalizzando le procedure per il posizionamento di nuove fototrappole in diverse aree sensibili del comune, sia nei centri abitati che nelle zone più isolate e periferiche, spesso oggetto di scarichi abusivi. Questi dispositivi, capaci di attivarsi al passaggio e di catturare immagini ad alta definizione anche in condizioni di scarsa luminosità, fungeranno da monitoraggio costante e permetteranno alla Polizia Locale di identificare e sanzionare i responsabili in tempi rapidi.

“Il contrasto all’abbandono selvaggio dei rifiuti è una priorità assoluta per la nostra amministrazione”, dichiara l’amministrazione comunale. “Con questo nuovo regolamento e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza non vogliamo solo punire chi sbaglia, ma soprattutto prevenire il degrado e proteggere la bellezza del nostro territorio. La stragrande maggioranza dei cittadini di Gavorrano differenzia correttamente e rispetta l’ambiente: è nostro dovere tutelare la loro virtuosità contro i comportamenti inaccettabili di una minoranza di incivili”.

Il Comune ricorda infine che, per lo smaltimento dei materiali più voluminosi, i cittadini hanno a disposizione duplici soluzioni gratuite: oltre al regolare servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, è infatti possibile utilizzare direttamente la piattaforma ecologica situata in località Le Basse di Caldana per il conferimento autonomo. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza alla massima collaborazione per il mantenimento del decoro di tutte le frazioni.