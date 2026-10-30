Massa Marittima. Silenzio totale dall’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere sulla contrattazione integrativa. Nonostante una richiesta formale e un successivo sollecito, ad oggi nessuna convocazione è stata fissata.

Il 1° ottobre 2026, con nota registrata al protocollo dell’Unione n. 21053, la RSU ha chiesto entro 10 giorni un incontro per osservazioni e approfondimento del Contratto Collettivo Integrativo.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 14 ottobre le Segreterie Provinciali di FP CISL e UIL FP hanno sollecitato nuovamente la convocazione.

Ad oggi, nessun cenno di riscontro.

Una situazione che giudichiamo preoccupante. Si accumulano ritardi ingiustificati nella stesura del contratto integrativo, con ricadute negative sulla possibilità di affrontare un confronto serio ed esaustivo su tutte le parti dell’accordo.

Non è più accettabile che la contrattazione negli Enti Locali si dilati oltremodo, arrivando sempre agli ultimi giorni utili. Parliamo di materie che incidono concretamente sulla vita dei lavoratori e sulla qualità dei servizi per le comunità locali, in un momento in cui le famiglie sono già messe a dura prova da fattori esterni che pesano sui bilanci.

Sul tavolo ci sono questioni fondamentali: la definizione delle indennità di disagio e di turno, le progressioni economiche che devono trovare equilibrio con i piani di assunzione programmati dagli Enti, il tema delicato degli scorrimenti orizzontali, i vecchi scatti di anzianità, che richiede un giusto equilibrio tra le diverse generazioni presenti nei Comuni metalliferi.

E ancora, il nodo della Polizia Municipale, servizio esteso a tutti i Comuni dell’Unione, che necessita di un confronto che non sia solo economico, ma anche organizzativo, alla luce dei sempre più numerosi servizi delegati da altri Enti.

Crediamo che non si debba ostacolare un confronto richiesto dai rappresentanti dei lavoratori, un confronto che serve proprio ad agevolare la contrattazione e a far emergere problemi che hanno riflessi diretti sui servizi e, indirettamente, sulla popolazione residente.

Non vorremmo trovarci davanti a cose fatte, decise con una metodologia che scavalca il confronto legittimo e che sta già generando malumori e tensioni tra i lavoratori, estese anche alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.

Non vogliamo aprire vertenze o scontri, ma non siamo disponibili a sottacere rispetto a una situazione che scavalca le normali relazioni sindacali.

Chiediamo pertanto l’immediata convocazione dell’incontro, riservandoci, in mancanza di risposta, ogni ulteriore iniziativa a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.