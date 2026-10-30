GROSSETO – Lavoratori e studenti in piazza a Grosseto oggi, venerdì 30 ottobre, per lo sciopero generale nazionale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) e dalla Confederazione Cobas. Al centro della mobilitazione il caro vita, i salari e le pensioni, la difesa della sanità e della scuola pubblica e la contrarietà all’aumento delle spese militari.

La manifestazione si è svolta questa mattina con un corteo partito da piazza Rosselli e diretto verso piazza Esperanto, attraversando le vie della città. Alla protesta hanno aderito lavoratori, studenti e rappresentanti di realtà politiche e associative del territorio.

«Il costo della vita aumenta, ma gli stipendi sono fermi»

A spiegare le ragioni della mobilitazione è Fernando De Luca, rappresentante di Usb Grosseto, che sottolinea come lo sciopero nasca da una situazione economica sempre più difficile per lavoratori e famiglie.

«Il problema è che c’è un carovita pazzesco, mentre i salari sono fermi – afferma De Luca –. I prezzi continuano ad aumentare, dalla benzina al gasolio, fino ai trasporti pubblici. La Regione Toscana ad agosto ha aumentato le tariffe del trasporto pubblico, con rincari dell’8% per gli abbonamenti e del 17% per le corse singole».

Secondo il rappresentante sindacale, il potere d’acquisto dei lavoratori continua a diminuire, mentre le politiche economiche nazionali non darebbero risposte sufficienti alle difficoltà quotidiane delle famiglie.

La protesta contro le spese militari

Uno dei temi centrali dello sciopero è anche la contrarietà alle spese militari, in un contesto internazionale segnato dai conflitti.

«In questi giorni sono uscite le ipotesi sulla nuova manovra finanziaria e ancora una volta si parla di armi, armi, armi – attacca De Luca –. Si trovano i modi per finanziare le spese militari, mentre sanità e scuola subiscono tagli».

La mobilitazione di oggi, secondo quanto riferito dal rappresentante Usb, si inserisce anche in una giornata internazionale di protesta che coinvolge i lavoratori portuali.

«Oggi è stato dichiarato uno sciopero dei porti che coinvolge oltre cento scali in cinque continenti, per protestare contro il traffico di armi nel mondo. In questa giornata di lotta, Usb insieme ad altri sindacati di base ha proclamato lo sciopero generale in tutta Italia».

In piazza anche gli studenti: «Le scuole hanno bisogno di risorse»

Alla manifestazione grossetana hanno preso parte anche studenti e lavoratori del mondo della scuola, un settore che, secondo i promotori dello sciopero, risente particolarmente della carenza di investimenti pubblici.

«Le scuole cadono a pezzi, mancano i bagni, la carta igienica, le fotocopie e spesso anche il materiale necessario per le attività quotidiane – denuncia De Luca –. Gli studenti sono qui anche per questo».

La richiesta dei manifestanti è quella di spostare le priorità della spesa pubblica verso salari, pensioni, istruzione e sanità, destinando maggiori risorse ai servizi essenziali anziché agli armamenti.

La protesta di Grosseto si inserisce così nella giornata di mobilitazione nazionale promossa dai sindacati di base, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione del Governo sulle condizioni economiche dei lavoratori e sul futuro dei servizi pubblici.