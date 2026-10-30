SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora ha consegnato al generale di squadra aerea Andrea Fornasiero il Provisino d’argento, l’onorificenza cittadina che gli era stata conferita lo scorso agosto, in occasione della cerimonia annuale dedicata alle persone e alle realtà che, attraverso il proprio impegno, contribuiscono a dare prestigio alla comunità.

Il generale non aveva potuto partecipare all’evento e ha ricevuto il riconoscimento nei giorni scorsi direttamente dalle mani del sindaco Federico Balocchi.

Presente per l’occasione anche la moglie del generale, Luigia Valdarnini, i consiglieri comunali di Santa Fiora Claudio Pantaloni e Andrea Olivi ed il consigliere Maurizio Ranucci di Arcidosso.

Il Provisino d’argento è stato assegnato ad Andrea Fornasiero per il prestigioso servizio reso alle Istituzioni della Repubblica e alle Forze Armate, come aviatore e ufficiale, distinguendosi per elevata professionalità, senso dello Stato e dedizione al bene comune. Nel corso della sua carriera nell’Aeronautica Militare ha ricoperto incarichi di massima responsabilità, fino a diventare Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Tra i ruoli di alto profilo svolti figura anche quello di presidente del Consiglio dell’Ordine Militare d’Italia, a conferma di un percorso professionale contraddistinto da competenza, autorevolezza e spirito di servizio.

Pur non essendo originario di Santa Fiora, il generale Fornasiero è legato da un rapporto di lunga data al paese, dove ha una casa e dove torna e soggiorna da decenni. Un legame consolidato nel tempo, che testimonia il suo affetto per il territorio e il senso di appartenenza a una comunità con la quale condivide una relazione che va oltre la semplice frequentazione. Il suo percorso umano e professionale rappresenta motivo di orgoglio per Santa Fiora, che ha voluto rendere omaggio a questo concittadino d’adozione riconoscendogli sia gli alti meriti istituzionali sia il legame costruito nel corso degli anni con il paese.

“Con il Provisino d’argento abbiamo voluto riconoscere il valore di una carriera prestigiosa, vissuta al servizio dello Stato e delle istituzioni, e rendere omaggio a una persona che rappresenta un motivo di orgoglio per Santa Fiora – dichiara il sindaco Federico Balocchi – Consegnare questo riconoscimento al generale Fornasiero significa rinnovare la nostra stima e la nostra gratitudine per il suo percorso professionale e per i valori che ha saputo rappresentare”.

“Il Provisino d’argento è un riconoscimento che vuole valorizzare percorsi di vita e di lavoro capaci di lasciare un segno – commenta Claudio Pantaloni, consigliere comunale e presidente della commissione che assegna l’onorificenza –. La figura del generale Fornasiero rappresenta un esempio di professionalità, dedizione e senso delle istituzioni. La consegna di oggi completa il momento di riconoscimento avviato ad agosto, quando avevamo deliberato l’assegnazione a cinque realtà che, in ambiti diversi, contribuiscono a dare valore alla nostra comunità”.