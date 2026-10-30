MONTEROTONDO MARITTIMO – Filctem Cgil fa il pieno di delegati nella Rsu aziendale in seguito alle elezioni regionali nei tre impianti di proprietà di Acea Ambiente, la multiutility che gestisce diverse strutture di trattamento dei rifiuti e ciclo integrato delle acque.

In particolare, in questa occasione, l’elezione della Rsu è avvenuta su base regionale, perché Acea gestisce tre impianti in Toscana: a Monterotondo Marittimo (Grosseto), Chiusi (Siena) e Pontedera (Pisa).

A risultare eletti sono stati Mauro Schiavinato (eletto anche Rsla: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ambientale), Saban Abdulai, entrambi operativi nell’impianto di Monterotondo Marittimo, e Serena Biagini, che lavora a Chiusi.

«Siamo davvero soddisfatti del risultato – spiega il segretario provinciale di Filctem Cgil, Fabrizio Dazzi – che conferma il radicamento della Cgil nel mondo del lavoro, ma anche la capacità dei nostri delegati di rappresentare le istanze dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro. Fra l’altro, alle elezioni della Rsu hanno partecipato l’80% degli aventi diritto al voto, con un picco dell’85% proprio nell’impianto di Monterotondo Marittimo dove lavorano 22 persone, dal quale provengono due dei tre delegati sindacali eletti. Un risultato che dà una forte legittimazione ai rappresentanti sindacali».

Quello di Monterotondo Marittimo (in zona Carboli) è un polo tecnologico integrato composto da un digestore anaerobico e da un impianto di compostaggio. Complessivamente lavora 70.000 tonnellate all’anno di FOR (frazione organica del rifiuto solido urbano), cioè rifiuti domestici umidi provenienti dalla raccolta differenziata, sfalci e potature provenienti dalla manutenzione di giardini, parchi e aree verdi, e fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque.

Il ciclo di trattamento combinato, anaerobico e aerobico (in assenza di o con ossigeno), trasforma i rifiuti non pericolosi in risorse attraverso il classico modello di economia circolare, generando due output principali. Con la digestione anaerobica viene prodotto biogas, a sua volta utilizzato per produrre energia elettrica e termica. Il digestato residuo, integrato da sfalci e potature, viene poi fatto maturare per produrre un fertilizzante organico stabilizzato e igienizzato, utilizzabile in agricoltura e florovivaismo.

«Il nostro obiettivo per Monterotondo – conclude Dazzi – è quello di ottenere dall’azienda un incremento del personale in modo da far fronte alle esigenze tecniche e produttive, distribuendo meglio i carichi di lavoro sugli addetti che lavorano in semiturno mattina/pomeriggio, 7 giorni su 7».