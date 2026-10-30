SCANSANO – La Giunta comunale di Scansano e i consiglieri di maggioranza intervengono sulle recenti dichiarazioni del presidente del Coeso Società della Salute, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in merito alla Rsa San Giovanni.

“Prendiamo atto delle dichiarazioni pubbliche del presidente del Coeso, che confermano quanto già anticipato durante l’incontro sulla Rsa San Giovanni organizzato dai consiglieri di opposizione Marchi, Tenerini e Chelli. Il presidente rivendica come condivise le proposte avanzate nell’ultima Giunta del Coeso, compresa la chiusura della Rsa di Scansano”.

“Pur condividendo l’esigenza di razionalizzare i costi e tutelare i conti dell’ente, riteniamo che questa scelta avrebbe richiesto maggiore cautela. Innanzitutto, rileviamo una grave mancanza di trasparenza istituzionale: la proposta è stata avanzata senza informare preventivamente la sindaca di Scansano, che siede nella Giunta esecutiva del Coeso. I componenti dell’organismo dovrebbero poter conoscere e valutare per tempo le proposte, discuterle e votare consapevolmente. Senza questo confronto, è difficile condividere qualsiasi decisione”.

“La Rsa di Scansano è una delle ultime strutture pubbliche della provincia di Grosseto e svolge un ruolo fondamentale per la comunità, anche in termini di accessibilità economica. Affidare il servizio a una struttura privata potrebbe alleggerire i conti del Coeso, ma rischia di aumentare le rette a carico degli utenti. L’assistenza alle persone fragili e alle loro famiglie non può essere considerata una spesa da tagliare senza un’attenta valutazione delle conseguenze”.

“Non risulta inoltre adeguatamente considerata – continuano la Giunta e i consiglieri di maggioranza – la necessità di un confronto preventivo con gli ospiti e i familiari, né quella di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori della Rsa San Giovanni. Le persone non possono essere trasferite come semplici numeri, ignorando le esigenze umane e assistenziali, mentre il futuro dei dipendenti viene rinviato a una concertazione ancora poco definita. Al di là delle dichiarazioni, la gestione della vicenda appare improntata a una logica frettolosamente commerciale e finanziaria. Riteniamo quindi la proposta sbagliata sia nel metodo sia nel merito”.

“Le decisioni devono tenere conto non solo dei benefici economici immediati, ma anche delle conseguenze per gli utenti, le famiglie, i lavoratori e le comunità coinvolte. In questo caso, il necessario approfondimento non è avvenuto: è stata semplicemente comunicata una decisione già presa“.

“Per queste ragioni, la sindaca, la Giunta comunale e la maggioranza consiliare ribadiscono la netta contrarietà alla chiusura della Rsa di Scansano, soprattutto se attuata con modalità arbitrarie e non condivise“.