PITIGLIANO. Il nuovo direttore generale dell’ Asl Toscana sud est, Dario Rosini effettua le prime visite nei presidi del territorio. La Conferenza dei sindaci delle Colline dell’Albegna esprime soddisfazione per la visita agli ospedali di Pitigliano e Orbetello.

«Fa piacere che il nuovo direttore generale abbia scelto Pitigliano e Orbetello come le prime due tappe del suo giro di incontri sul territorio. – commenta Giovanni Gentili, presidente della Conferenza dei Sindaci delle Colline dell’Albegna – Per noi è un segnale chiaro di attenzione verso la zona sud della provincia e le realtà più periferiche. Rosini ha potuto constatare il buon livello delle strutture ospedaliere di Pitigliano e Orbetello, ben organizzate e in grado di garantire servizi importanti per la salute dei cittadini, grazie alla professionalità degli operatori e alla qualità delle prestazioni offerte. Tra l’altro dalla scorsa settimana è stato assunto il primario di radiologia; inoltre, a Pitigliano è arrivata l’anestesista, che mancava da tempo».

«Ho apprezzato l’orientamento espresso da Rosini, – prosegue Giovanni Gentili – in particolare la volontà di valorizzare e far funzionare bene ciò che abbiamo, i servizi esistenti, senza arretramenti nell’offerta sanitaria. È un’impostazione concreta, che condividiamo e che la Conferenza dei sindaci considera fondamentale per tutelare le strutture della zona sud e rispondere ai bisogni dei cittadini. Altrettanto importante l’attenzione dimostrata nei confronti della chirurgia di Orbetello e l’impegno sul personale infermieristico. Su questo fronte, la Conferenza ritiene importante che ogni eventuale scelta organizzativa debba essere affrontata attraverso un confronto aperto con gli amministratori locali e con i professionisti coinvolti».

Nel corso della visita, il direttore generale, oltre ai rappresentanti istituzionali dei Comuni della zona sud, ha incontrato anche i professionisti sanitari. Un confronto ritenuto particolarmente utile dalla Conferenza dei Sindaci, perché ha permesso di mettere al centro le esigenze delle strutture sanitarie, attraverso la voce di chi ci lavora quotidianamente.

«Abbiamo apprezzato la volontà di ascoltare direttamente gli operatori sanitari, – prosegue Giovanni Gentili – che conoscono meglio di chiunque altro le necessità degli ospedali. Crediamo che la strada giusta sia quella di lavorare insieme: istituzioni, direzione aziendale e professionisti sanitari devono collaborare per individuare le soluzioni migliori per il territorio. Del resto, il dg Rosini è nato e cresciuto a Castel del Piano, conosce bene la realtà della provincia di Grosseto e l’azienda sanitaria locale. Riteniamo che questo sia un aspetto positivo in quanto non dobbiamo ripartire da zero, ma ci troviamo di fronte a un professionista che sa perfettamente quali siano le peculiarità delle nostre comunità e le difficoltà che le aree più periferiche devono affrontare».