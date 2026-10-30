GROSSETO – Si è concluso il ciclo di quattro incontri tematici di “Grosseto è Partecipazione”, il percorso promosso dal Comune di Grosseto per accompagnare la redazione del nuovo Piano Operativo attraverso il confronto sul futuro urbanistico della città e delle frazioni.

Tra il 21 settembre e il 26 ottobre, nella Sala Eden del Bastione Garibaldi, si sono registrate oltre 100 presenze complessive. Ai tavoli di lavoro hanno preso parte cittadini, tecnici e professionisti, rappresentanti di associazioni di categoria, sindacati, ordini e collegi professionali, associazioni del terzo settore e operatori economici, insieme agli uffici comunali e ad altri enti del territorio.

Gli incontri hanno affrontato otto temi strategici per il futuro di Grosseto e delle sue frazioni, dallo sviluppo produttivo al turismo, dal territorio rurale al verde urbano, dalla mobilità alla rigenerazione degli spazi e del patrimonio edilizio. Ogni appuntamento si è aperto con una breve presentazione dei dati e delle strategie del Piano Strutturale, a cura della società Simurg e dell’ufficio pianificazione urbanistica, per poi proseguire con il lavoro ai tavoli. Attraverso contributi individuali e momenti di confronto collettivo, i partecipanti hanno potuto evidenziare criticità, individuare le condizioni necessarie per gli interventi e indicare le priorità per il territorio.

“La partecipazione è un elemento fondamentale nella costruzione delle scelte che riguardano il futuro della nostra città – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il Piano Operativo rappresenta uno strumento importante per accompagnare lo sviluppo di Grosseto e delle frazioni. Ascoltare chi vive e opera quotidianamente sul territorio significa arricchire il lavoro dell’Amministrazione con esperienze, esigenze e punti di vista differenti. La risposta registrata in questi quattro appuntamenti conferma l’attenzione della comunità verso il futuro della città”.

“Desidero ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto, la società Simurg che ha curato questa fase del percorso partecipativo e tutti i cittadini, i professionisti, le associazioni e gli operatori economici che hanno dedicato il proprio tempo portando idee, osservazioni ed esperienze – dichiara l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi –. È stato un confronto utile per approfondire le esigenze della città e delle frazioni, le opportunità di sviluppo e la qualità degli spazi in cui viviamo. Quanto emerso costituisce un patrimonio di conoscenze e proposte che accompagnerà il lavoro di redazione del nuovo Piano Operativo”.