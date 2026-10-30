MARINA DI GROSSETO – Un nuovo e prestigioso traguardo per i Pattinatori Maremmani di Marina Di Grosseto. I giovani Alessandro Borracelli e Giulia Baricci, dopo i brillanti risultati ottenuti nelle competizioni della stagione appena conclusa, hanno ricevuto la convocazione ai raduni nazionali con cadenza mensile. Giulia ha recentemente conquistato un titolo italiano, un bronzo, la partecipazione ai campionati europei e ottime posizioni nei trofei internazionali; traguardi simili per Alessandro, con due bronzi e due argenti agli Italiani.

La convocazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel loro percorso sportivo e testimonia l’attenzione che il movimento nazionale sta riservando alle loro qualità tecniche e atletiche. Partecipare con regolarità agli appuntamenti nazionali significa infatti avere l’opportunità di confrontarsi con i migliori atleti, lavorare con tecnici qualificati e proseguire il proprio percorso di crescita ad alto livello.

Per Alessandro e Giulia si apre dunque una nuova e stimolante fase, frutto dei sacrifici, della dedizione e della passione dimostrati quotidianamente.

Grande soddisfazione per l’allenatrice Elena Sandroni come per tutta la squadra, che continua da anni a coltivare la passione per il pattinaggio di velocità, portando spesso i propri atleti ai massimi livelli.

I brillanti successi ottenuti rappresentano un punto di partenza, non un traguardo. Ora per Alessandro e Giulia si aprono nuove opportunità e sfide importanti, con la consapevolezza di poter continuare a crescere e puntare sempre più in alto.

Un motivo di orgoglio e una bella soddisfazione per tutto il movimento sportivo. Complimenti ad Alessandro e Giulia per questo prestigioso riconoscimento.