CASTEL DEL PIANO – I lavori di consolidamento della cinta muraria a Castel del Piano sotto piazza Bellavista, oltre a garantire la stabilità e la sicurezza dell’area, hanno determinato le condizioni per il recupero di un collegamento storico tra due zone del paese.

Il camminamento che univa piazza Bellavista con via Remota e piazza Garibaldi è oggi nascosto, scomparso nel tempo e nell’incuria. Un sentiero carico di memoria della comunità che ha accompagnato la vita di generazione, un luogo carico di sensazioni e ricordi di passeggiate e incontri quotidiani, resta solo un ricordo.

Il Comune, all’interno del progetto complessivo di riqualificazione del centro storico, ha deciso di avviare un progetto specifico per realizzare un nuovo camminamento, con una passerella sospesa tra il verde e il recupero dei viottoli esistenti. Un percorso che unisce natura e ingegno, passato e futuro, e che invita a guardare il territorio con occhi nuovi, ritrovando magari, passo dopo passo, qualcosa dei luoghi conosciuti e amati dalle persone.

I lavori previsti sono stati oggetto di una progettazione dedicata realizzata dall’ingegnera Ilaria Casanova che ha consentito la partecipazione al bando della Regione Toscana dedicato ai Comuni della Toscana Diffusa, che mette a disposizione risorse per interventi di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici. In questo caso rigenerare non significa soltanto costruire qualcosa di nuovo, ma ritrovare ciò che siamo stati e trasformarlo in una possibilità per il futuro.