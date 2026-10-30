GROSSETO – Una partecipazione ben oltre le aspettative quella registrata ieri, 29 ottobre, al Polo Universitario Grossetano, in occasione dell’incontro pubblico dedicato all’Alto potenziale cognitivo (Apc) e alla plusdotazione cognitiva.

Una sala gremita, tanto da rendere necessario aggiungere sedie all’ultimo momento per accogliere insegnanti, genitori e rappresentanti delle associazioni del territorio.

L’evento, promosso dall’associazione L’Altra Città in collaborazione con il Centro Opsis e con il patrocinio del Comune di Grosseto, si è aperto con i saluti istituzionali dell’assessore alle politiche sociali Carla Minacci.

A seguire, l’intervento di Jasmine Hassan, fotografa professionista e madre di un bambino di otto anni con plusdotazione cognitiva, ha accompagnato il pubblico all’interno di un racconto esperienziale fatto di emozioni, parole autentiche e spaccati di vita quotidiana.

«Un viaggio nella mente di un bambino che osserva – raccontano gli organizzatori -, interroga e interpreta il mondo attraverso pensieri spesso profondi e complessi, ma che resta, prima di tutto, un bambino di otto anni. Un racconto intenso, capace di mettere in luce non soltanto le straordinarie potenzialità, ma anche le difficoltà di chi si trova quotidianamente a confrontarsi con una complessità di pensiero che non sempre procede allo stesso ritmo della maturazione emotiva.

«”Mamma, mi fanno male i pensieri”. Poche parole, pronunciate da un bambino, capaci di restituire una dimensione della plusdotazione troppo spesso dimenticata: quella emotiva. In un ritmo incalzante, la parola è poi passata alle professioniste del Centro Opsis, che si sono alternate approfondendo gli aspetti clinici, psicologici ed educativi dell’alto potenziale cognitivo, offrendo strumenti di comprensione e riflessione a famiglie e insegnanti».

Il pubblico è rimasto fino alla conclusione dei lavori, in un clima di grande attenzione e coinvolgimento.

L’incontro ha posto al centro una riflessione fondamentale: il potenziale cognitivo, per potersi esprimere pienamente, ha bisogno di essere riconosciuto, compreso e adeguatamente sostenuto. Perché la plusdotazione non è soltanto una questione di intelligenza, di risultati scolastici o di capacità fuori dal comune. È anche un diverso modo di apprendere, percepire e vivere il mondo.

«La risposta del territorio dimostra quanto sia necessario continuare a costruire occasioni di informazione e confronto tra famiglie, scuola, professionisti e istituzioni. Un tema che assume oggi particolare rilevanza anche sul piano legislativo. Il Parlamento sta infatti esaminando una proposta di legge per il riconoscimento e l’inclusione scolastica degli alunni ad alto potenziale cognitivo, già approvata dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati».

«Ma adesso rimane una domanda. Ieri, a Grosseto, è stato piantato un primo piccolo seme. La partecipazione e il coinvolgimento del pubblico hanno dimostrato che il bisogno di conoscere, comprendere e affrontare questo tema esiste. Ed è concreto. Come sceglierà di raccogliere questo segnale la città di Grosseto? E soprattutto, quali passi concreti potranno essere compiuti affinché il riconoscimento delle differenze cognitive non rimanga soltanto un argomento di confronto, ma diventi parte della quotidianità delle nostre scuole?»