GROSSETO – Un Napoleone in versione glam rock, una storia sospesa tra amore e solitudine e quel mondo musicale surreale che lo ha reso riconoscibile al grande pubblico. Lucio Corsi torna con «Napoleone Buonanotte», il nuovo singolo pubblicato oggi, venerdì 30 ottobre, sulle piattaforme digitali e in radio per Sugar Music. Un ritorno particolarmente atteso dopo il successo di «Volevo essere un duro», il brano che ha portato il cantautore maremmano alla ribalta nazionale e internazionale.

La nuova canzone era stata anticipata nei giorni scorsi, con una presentazione dal vivo a Milano, e ha già richiamato l’attenzione di numerose testate musicali. Da Ansa a Billboard, passando per le riviste specializzate, il ritorno discografico di Corsi è stato accompagnato da interviste, approfondimenti e recensioni.

Un nuovo singolo tra ironia e malinconia

«Napoleone Buonanotte» è stato scritto e prodotto da Lucio Corsi insieme a Tommaso Ottomano, suo storico collaboratore.

Il protagonista è un personaggio insofferente alla quotidianità, che cerca una via di fuga dai propri impegni e dalla monotonia. L’incontro con una ragazza sembra aprirgli le porte di una vita diversa, ma il viaggio si trasforma progressivamente in una riflessione sulla solitudine.

Lo stesso Corsi ha spiegato che il brano può essere interpretato come una canzone d’amore per la solitudine, un sentimento che accompagna anche il suo percorso personale e creativo.

Il videoclip, diretto da Tommaso Ottomano, sviluppa ulteriormente l’immaginario del brano: Lucio è sdraiato su un divano mentre guarda in televisione la trasformazione del suo collaboratore nel personaggio di Topo Nero Rock.

L’attenzione dei social e la sfida degli ascolti

L’uscita del singolo rappresenta anche un nuovo banco di prova per la popolarità conquistata da Lucio Corsi nell’ultimo anno.

Il brano è disponibile su Spotify e sulle altre piattaforme musicali, mentre il videoclip accompagna il lancio anche su YouTube e sui social.

Al momento, tuttavia, non sono disponibili dati pubblici verificati sul numero di ascolti Spotify raccolti dal nuovo singolo, sulle visualizzazioni del videoclip e sulle interazioni complessive dei contenuti social. Sarebbe quindi prematuro parlare di record o attribuire al brano risultati numerici precisi.

Un primo riscontro arriva invece dall’attenzione della stampa specializzata: Newsic ha inserito «Napoleone Buonanotte» tra le nuove uscite del 30 ottobre, assegnandogli una valutazione di 7,5 su 10 e sottolineando la capacità del cantautore di mescolare ironia, malinconia e immagini surreali.

Dalla Maremma ai palazzetti italiani

Per Lucio Corsi, cresciuto artisticamente in Maremma, il nuovo singolo arriva dopo un periodo di grande visibilità.

Nel 2025 il secondo posto al Festival di Sanremo con «Volevo essere un duro» e la conquista del Premio della Critica Mia Martini hanno segnato la svolta. Poi la partecipazione all’Eurovision Song Contest, conclusa al quinto posto, e un tour che lo ha portato anche sui palchi europei.

Adesso lo attende un’altra novità: il debutto nei grandi palazzetti italiani. Il calendario prevede tre concerti, il 27 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 5 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e l’11 dicembre all’Unipol Forum di Milano.

Un salto di dimensione importante, che il cantautore vuole affrontare senza perdere il legame con la musica suonata dal vivo e con la propria identità artistica.

Il nuovo album e un quadro ritrovato in Maremma

Intanto Corsi sta lavorando al prossimo disco, ma senza fissare una data di uscita. In una recente intervista a Billboard ha spiegato di voler dedicare alla scrittura tutto il tempo necessario.

C’è anche una curiosità che riporta la storia direttamente in Maremma. La copertina del futuro album sarà infatti ricavata da un quadro dipinto dalla madre del cantautore, regalato molti anni fa a una coppia svizzera che trascorreva le vacanze nel territorio maremmano.

Il dipinto, del quale la famiglia aveva perso le tracce, è stato ritrovato casualmente grazie ad alcune fotografie di un’abitazione pubblicate su internet. Un’immagine che diventerà il punto di partenza visivo del nuovo progetto discografico.

Con «Napoleone Buonanotte», dunque, Lucio Corsi apre un’altra fase della sua carriera. E mentre il pubblico comincia a scoprire la nuova canzone, il cantautore continua a seguire una strada personale, nella quale la ricerca musicale sembra contare più della necessità di inseguire continuamente il successo.

Oltre 45mila visualizzazioni su YouTube: cresce l’attenzione per il nuovo singolo

Il ritorno di Lucio Corsi sta già raccogliendo i primi risultati sulle piattaforme digitali. Il videoclip ufficiale di «Napoleone Buonanotte» ha superato le 45mila visualizzazioni su YouTube, un primo segnale dell’attenzione che accompagna la nuova uscita del cantautore maremmano.

Il brano è disponibile anche su Spotify e sulle altre piattaforme di streaming musicale, dove sarà interessante seguire l’andamento degli ascolti nei prossimi giorni. Per il momento non sono disponibili dati verificati sulle riproduzioni del singolo su Spotify.