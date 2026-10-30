AREZZO – Sono stati quasi 3.200 gli studenti e 115 le scuole coinvolte l’anno scorso ne “La transizione energetica che fa scuola”, il percorso di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) promosso da Estra, in collaborazione con ITS Energia e Ambiente e La Fabbrica, società benefit di progettazione educativa di Spaggiari, che si rinnova negli strumenti e nei contenuti.

Il percorso formativo, edizione 2026/2027, propone infatti cinque moduli online per un totale di 40 ore certificate durante le quali verranno affrontati temi legati allo sviluppo sostenibile e all’Agenda 2030, all’analisi critica delle fonti e dei vettori energetici, ai processi di decarbonizzazione e gestione della CO₂ e ai modelli di economia circolare.

La nuova edizione introduce anche un modulo dedicato alla geopolitica dell’energia: dalle crisi energetiche degli ultimi decenni alle cause strutturali della dipendenza energetica europea, fino alle risposte istituzionali e al ruolo della transizione come soluzione concreta. Il modulo è accompagnato da un dossier di approfondimento rivolto anche ai docenti. Un approfondimento che parte dalla realtà quotidiana degli studenti per offrire strumenti di lettura critica di un tema sempre più centrale nella vita di tutte e tutti.

L’intero programma formativo comprende inoltre una sezione specificamente dedicata all’orientamento, per far conoscere le professioni del futuro e le competenze emergenti richieste dal mercato della green economy.

Uno dei moduli sarà realizzato con Storyline, piattaforma interattiva che arricchisce l’apprendimento con quiz, scenari e animazioni. Sono inoltre previsti otto incontri di orientamento nelle scuole delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Prato e Siena che offriranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti ed esperti e di conoscere più da vicino competenze, percorsi di studio e professioni del settore energetico.

«Abbiamo creduto fin da subito nel valore di questo progetto, perché siamo convinti che la formazione delle nuove generazioni sia fondamentale per accompagnare la transizione energetica, una trasformazione che non riguarda soltanto il futuro, ma è già parte del nostro presente. Con questa iniziativa Estra rinnova il proprio impegno nel promuovere la sostenibilità come valore condiviso, sostenendo i giovani nel loro percorso di crescita e contribuendo a diffondere una cultura dell’energia più consapevole e responsabile», dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra.

Per maggiori informazioni e per l’attivazione della convenzione: https://www.scuola.net/pcto/70/la-transizione-energetica-che-fa-scuola.