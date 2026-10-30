GROSSETO – Novembre si apre, come ogni anno, nel segno della memoria e della speranza. Alla cappella del cimitero di Sterpeto è pronto il calendario delle celebrazioni che accompagneranno la città nei giorni dedicati ai Santi e ai defunti, con un coinvolgimento corale delle parrocchie grossetane.

Il calendario

Domenica 1 novembre – solennità di tutti i Santi, con la Messa delle 9.15 al cimitero di Sterpeto celebrata secondo le intenzioni di ciascuno: chi lo desidera potrà comunicare al sacerdote, all’inizio della celebrazione, i nomi dei propri cari defunti. Alle 16 la preghiera del Rosario si farà cammino: partendo dal parcheggio dei lotti P e Q, quello di Sant’Anna, si raggiungerà a piedi la cappella, benedicendo le tombe lungo il percorso. La sera la preghiera si sposta nelle case, con l’invito ad accendere un cero e a pregare per i defunti, unendosi ai rintocchi della campana del cimitero, che suonerà alle 21.30: un gesto semplice che lega le famiglie della città in un’unica intenzione.

Nella mattinata della solennità il vescovo Bernardino presiederà la messa delle 11 nel duomo di Orbetello.

Lunedì 2 novembre – commemorazione di tutti i fedeli defunti, il vescovo Bernardino presiederà alle 9 a Sterpeto la messa in suffragio dei defunti e dei caduti, alla presenza delle autorità civili e militari. Nel pomeriggio, alle 15.30, sarà al cimitero della Misericordia, sull’Aurelia nord, per la messa e la benedizione delle tombe, mentre a Sterpeto, alle 16, è in programma una seconda celebrazione, animata dalla parrocchia di Santa Lucia.

Seguirà l’Ottavario dei defunti, con la messa quotidiana alle 16 nella cappella di Sterpeto, animata ogni giorno da una comunità diversa: martedì 3 la parrocchia di San Francesco, mercoledì 4 il Sacro Cuore, giovedì 5 il Cottolengo, venerdì 6 San Giuseppe, sabato 7 Marina di Grosseto. Domenica 8 la Messa sarà alle 9.15, ancora secondo le intenzioni di ciascuno e con la possibilità di affidare al sacerdote i nomi dei propri cari. Lunedì 9 animerà la celebrazione l’Addolorata, mercoledì 11 la parrocchia di Roselle.

Mercoledì 11 novembre – alle 18, la parrocchia del SS. Crocifisso, offrirà un appuntamento pensato per chi sta attraversando la prova del distacco: una messa di conforto e speranza per chi vive nel dolore del lutto, seguita da “Uniti oltre la morte, una presenza che va oltre il ricordo”, un incontro di ascolto e condivisione sulla morte, sul lutto e sull’esperienza del dolore, letti alla luce della fede e della speranza cristiana. Un’occasione per non restare soli davanti a domande che spesso si fa fatica perfino a pronunciare.

A fare da filo conduttore a tutto il programma sono le parole di Gesù a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno» (Gv 11,25-26). E per chi desidera approfondire i temi della morte e della vita eterna la porta resta aperta: ci si può rivolgere al proprio parroco o al cappellano del cimitero.