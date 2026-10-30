GROSSETO. Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. Torna Il tempo di un caffè, il format di interviste de Il Giunco. Protagonista della puntata numero 115 è Edoardo Boggi, confermato per il terzo mandato alla guida della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto.

Con lui abbiamo parlato di volontariato, del lavoro quotidiano nel soccorso e nell’emergenza e dell’importanza della formazione per chi vuole entrare a far parte della Misericordia.

Terzo mandato alla guida della Misericordia

Una riconferma che lo stesso Boggi racconta di aver accolto con sorpresa, considerando l’impegno richiesto dalla gestione di una realtà che affonda le proprie radici nel 1563.

«È un impegno veramente importante, che coinvolge tutti i volontari e i soci della Misericordia – spiega Boggi –. Mi auguro, con l’aiuto di tutti, di proseguire in maniera proficua le attività della nostra Confraternita».

Ambulanze operative 24 ore su 24

La Misericordia di Grosseto rappresenta un punto di riferimento per il sistema di emergenza e soccorso del territorio. Un’attività che non si ferma mai e che richiede un’organizzazione complessa, sostenuta da volontari e dipendenti.

«Siamo impegnati 24 ore su 24, tutti i giorni, con circa due ambulanze attive, che diventano tre in alcuni periodi e arrivano anche a cinque mezzi durante l’estate».

Un servizio essenziale che, sottolinea il governatore, può funzionare soltanto grazie al contributo di chi sceglie di dedicare il proprio tempo agli altri.

Diventare volontari: un percorso di formazione

Durante l’intervista Boggi spiega anche come avvicinarsi alla Misericordia. Il primo passo è iscriversi a un corso base, seguito dalla formazione avanzata. Per arrivare a operare nell’emergenza è necessario un percorso che può richiedere almeno un anno di preparazione ed esperienza.

«Non possiamo mettere subito una persona in ambulanza – sottolinea –. Bisogna partire dalle attività sociali, passare attraverso i servizi di urgenza e poi arrivare all’emergenza».

Una preparazione fondamentale per affrontare situazioni che possono essere particolarmente impegnative, anche dal punto di vista emotivo.

Ma per Boggi il volontariato è soprattutto un’esperienza di crescita personale: «Fare volontariato aiuta sicuramente anche se stessi. Impegnarsi per aiutare gli altri, per quanto mi riguarda, mi ha cambiato molto la vita. Tendere una mano a qualcuno ti dà qualcosa in più».

Il tempo di un caffè: la seconda stagione

Il tempo di un caffè è il format di interviste de Il Giunco, giunto alla sua seconda stagione, che racconta i protagonisti della Maremma attraverso conversazioni brevi, dirette e informali.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

Politica, attualità, economia, cultura, sport e volontariato: ogni puntata offre uno sguardo sui temi e sulle persone che animano il territorio.

Le puntate sono disponibili sui canali social de Il Giunco: Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per partecipare alla trasmissione o proporre un ospite è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare la redazione su WhatsApp al 334.5212000.