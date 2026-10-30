GROSSETO. «Il governo Meloni ha venduto l’esenzione dal bollo auto come un regalo agli italiani. In realtà è un conto che arriverà alla sanità pubblica, e lo pagheranno anche i cittadini della Maremma». Lo dichiara Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto.

Il decreto-legge 162 di settembre esenta dal bollo, per il solo 2027, le auto fino a 80 kW e i motocicli. Prevede una compensazione alle Regioni di 2,29 miliardi, garantita soltanto per il 2027. Con la manovra il governo annuncia di rendere l’esenzione permanente, senza aver chiarito con quali risorse coprirà il gettito mancante negli anni successivi.

«In Toscana il bollo auto vale oltre 535 milioni l’anno e finanzia interamente la sanità regionale – spiega Termine –. Secondo la Regione, per il 2027, a fronte di circa 200 milioni di minori entrate, ne torneranno 110-115. Quasi la metà resta scoperta, e per gli anni successivi non c’è alcuna garanzia. Quando sparisce un’entrata così, le strade sono due: meno servizi o più tasse regionali. Il governo prende gli applausi e scarica il conto sulle Regioni».

«Non è una polemica di parte – prosegue il segretario dem –. Al Festival delle Regioni, che si è chiuso martedì a Firenze, è emerso in modo trasversale che lo Stato non finanzia a sufficienza il Servizio sanitario nazionale. Presidenti di centrosinistra e di centrodestra hanno chiesto la stessa cosa: più risorse per mantenere i servizi. Il presidente Giani ha indicato almeno 6 miliardi in più all’anno per il Fondo sanitario nazionale. Lo stesso Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia, ha riconosciuto che tutte le Regioni hanno condiviso la necessità di chiedere al governo un’integrazione delle risorse. Se lo dicono tutte le Regioni, il problema non è il colore di chi le governa: è Roma che non mette i soldi».

«Per una provincia come la nostra – sottolinea Termine –, vasta, con una popolazione anziana e tante aree interne, la sanità di prossimità è vitale. I presidi di Massa Marittima, Orbetello, Castel del Piano e Pitigliano, i servizi territoriali, la prevenzione: quest’anno in provincia abbiamo avuto dieci ricoveri e due morti per West Nile, e la stessa Asl chiede di investire sulla prevenzione invece di rincorrere le emergenze. Tutto questo ha bisogno di risorse certe, non di tagli travestiti da sconti».

«Chiediamo al governo due cose: una compensazione integrale e permanente del bollo – conclude Termine – e una risposta concreta alla richiesta unanime delle Regioni di aumentare il Fondo sanitario nazionale. E chiediamo ai parlamentari maremmani della maggioranza di dire da che parte stanno: con gli ospedali e i servizi del loro territorio o con la propaganda di Palazzo Chigi».