Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Finita la Skate Italia Trophy, domani sabato sera scatta il campionato di serie A1 arrivato alla 104esima edizione. Un torneo “zoppo” visto che in lizza ci sono 13 squadre invece delle canoniche 14, per la rinuncia dopo l’iscrizione dell’Afp Giovinazzo. Per la Blue Factor Castiglione, ripescata per la rinuncia del Cp Grosseto, l’esordio è al Casa Mora: alle 19, con arbitri Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine di Salerno, i biancocelesti di Michele Achilli affrontano il Sarzana dell’ex Sergio Festa.

Una sfida accattivante, con i liguri che partono da favoriti avendo tanta esperienza in più, al loro 18esimo massimo campionato consecutivo, e soprattutto con giocatori sempre di livello e una rosa collaudata. Il Castiglione da parte sua ha cercato di rinnovarsi, con gli acquisti del portiere Raffaello Ciupi e dell’esterno Alex Raffaelli dal Forte dei Marmi, e dello svincolato Samuel Amato, lo scorso campionato proprio al Giovinazzo.

“Abbiamo tante aspettative di crescita – ha confidato il tecnico dei maremmani Michele Achilli – ma dobbiamo fare i conti con tanti aspetti. Noi vogliamo fare affidamento sul nostro gioco, lo spirito di gruppo e la voglia di tanti giovani che vogliono mettersi in mostra. L’obbiettivo è la salvezza e cercare di fare punti su ogni pista». Nel Castiglione squadra al completo, mentre nel Sarzana potrebbe essere recuperato il catalano Xavier Rubio fuori nell’ultima di coppa. I precedenti in A1 risalgono solo alla scorsa stagione, tante invece le sfide in A2 e B, e furono due vittorie del Sarzana: 8-3 al Casa Mora e 7-1 al ritorno al “vecchio mercato”.

La rosa della Blue Factor per il campionato 2026-27

Allenatore Michele Achilli. Portieri: 1 Michael Saitta e 44 Raffaello Ciupi. Movimento: 2 Samuel Amato, 4 Mattia Maldini, 8 Serse Cabella, 9 Diego Guarguaglini, 12 Brando Santoni, 16 Facundo Esquibel, 37 Alex Raffaelli, 46 Diego Bracali, 48 Oscar Lasorsa, 99 Tomas Escobar.

La serie B di Massimo Bracali e Michele Nerozzi conclude la Coppa Italia, domenica alle 18 al Casa Mora arbitro Luca Molli di Viareggio, ospitando il Cp Grosseto per una sfida che vale solo per l’orgoglio con i biancorossi di Massimo Mariotti primi con 5 vittorie di fila e irraggiungibili.

L’under 17 La Scala viaggia alla volta di Sarzana per affrontare la compagine “A” dei rossoneri, con i liguri che appaiano i maremmani a punteggio pieno dopo tre partite. In pista esordio per l’under 13 Lo Scoiattolo: la prima partita, dopo la sosta iniziale, è domenica alle 12 a Prato. Al via anche la stagione per l’under 11: la Blue Factor, anche qui dopo la sosta della prima giornata, gioca domenica alle 15 a Prato.