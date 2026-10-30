GROSSETO – Un’iniziativa concreta per prevenire i rischi del sabato sera, sensibilizzare i giovani e promuovere la cultura della guida responsabile . Nella giornata del 31 ottobre , in occasione dei festeggiamenti di Halloween, Grosseto ospita la campagna di prevenzione “Non fare la testa di Alkol” , promossa dalla Onlus Contatti Ets .

​L’iniziativa regionale, presentata il 29 ottobre a Siena nel corso di una conferenza stampa che ha visto il coinvolgimento di oltre 25 realtà associative e istituzionali, prevede la distribuzione gratuita di etilometri monouso in otto comuni della Toscana.

​A Grosseto i volontari saranno presenti in Piazza Dante a partire dalle ore 17. Qui i giovani e i frequentatori della movida potranno ritirare gratuitamente gli alcol test tascabili per verificare in modo immediato e consapevole la propria idoneità a mettersi alla guida prima di tornare a casa.