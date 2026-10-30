GROSSETO – Un’iniziativa concreta per prevenire i rischi del sabato sera, sensibilizzare i giovani e promuovere la cultura della guida responsabile. Nella giornata del 31 ottobre, in occasione dei festeggiamenti di Halloween, Grosseto ospita la campagna di prevenzione “Non fare la testa di Alkol”, promossa dalla Onlus Contatti Ets.
L’iniziativa regionale, presentata il 29 ottobre a Siena nel corso di una conferenza stampa che ha visto il coinvolgimento di oltre 25 realtà associative e istituzionali, prevede la distribuzione gratuita di etilometri monouso in otto comuni della Toscana.
A Grosseto i volontari saranno presenti in Piazza Dante a partire dalle ore 17. Qui i giovani e i frequentatori della movida potranno ritirare gratuitamente gli alcol test tascabili per verificare in modo immediato e consapevole la propria idoneità a mettersi alla guida prima di tornare a casa.
La tappa grossetana del progetto è stata realizzata grazie al contributo decisivo della Fondazione Chelli, che ha voluto sostenere in prima persona il messaggio di sicurezza e tutela dei giovani lanciato da Contatti Ets.