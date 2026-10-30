GROSSETO – E’ un duello inedito anche il dodicesimo di campionato del Grifone, che incrocerà i tacchetti contro il Vado. Sette i punti che separano le due sfidanti, con i grossetani meglio classificati ma con i liguri imbattuti da cinque turni (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Gara preparata come sempre – ha detto l’allenatore in seconda Lorenzo Nannizzi – massimo rispetto dell’avversario e consapevolezza dei nostri mezzi. Sabattini è convocato, parte con noi. Cerretelli? E’ un’opzione che abbiamo valutato. In un campo sintetico con quelle dimensioni è un’altra difficoltà, oltre a quella enorme del valore del Vado. Ma ogni partita presenta difficoltà in più. Stiamo crescendo e i può migliorare su tutto, su tutti gli errori che facciamo in partita e allenamento dopo allenamento stiamo crescendo”.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 17,30 allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante.

Il programma della 12esima giornata del girone B di Serie C:

Reggiana-Sambenedettese

Pescara-Torres

Guidonia Montecelio-Perugia

Vado-Grosseto

Gubbio-Vis Pesaro

Ravenna-Pineto

Spezia-Atalanta U23

Campobasso-Forlì

Latina-Pianese

Livorno-Ostiamare

La classifica:

Spezia 29 punti; Ravenna 23: Grosseto 22; Pescara, Torres 18; Reggiana 17; Guidonia Montecelio, Livorno, Perugia 16; Vado, Atalanta U23, Campobasso 15; Latina, Pineto 14; Forlì 12; Sambenedettese 10; Ostiamare, Pianese 9; Gubbio 7; Vis Pesaro 4.