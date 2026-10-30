GROSSETO – Da calamità a risorsa. Il granchio blu che sta devastando le coste di tutto il mediterraneo potrebbe diventare una risorsa in ambito culinario. In alcuni paesi già lo stanno facendo e ce lo ri-inviano sotto forma di prodotto culinario.

Da calamità a risorsa

Prima tra tutti la Tunisia, che neppure aveva una tradizione gastronomica di consumo di granchi.

Lì i pescatori hanno visto un’opportunità in quella che pareva una iattura, trasformando l’invasione da granchio blu in un sostegno da milioni di euro per la loro economia, tanto che il commercio del granchio blu, secondo il Wwf, rappresenta ormai il 25% delle esportazioni ittiche del paese.

Come hanno fatto

Ma come hanno fatto? Il prodotto è pescato e lavorato in aziende locali che ne estraggono la polpa (venduta in barattolo) e ne fanno anche farina.

Le zone dove è più richiesto sono quelle asiatiche, ma anche Stati Uniti, Spagna e persino Italia.

Dall’invasione al rischio di estinzione

Nel 2014 i pescatori pensavano solo a come estirpare il granchio blu dalle loro coste. Ora ne temono l’estinzione e stanno cercando di applicare una pesca sostenibile per non far venire meno la risorsa.

E in Italia?

Una strada che potrebbe essere intrapresa anche in Italia, e che avrebbe un doppio vantaggio: volgere a risorsa quello che, al momento, è un danno, e nel contempo diminuire il numero di granchi blu presenti aiutando le altre specie minacciate a sopravvivere.