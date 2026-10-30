ORBETELLO – Girogustando e Confesercenti sono stati protagonisti oggi a Gustatus, la manifestazione che celebra la gastronomia locale a Orbetello. Le chef Valeria Alberici, del ristorante La Posta di Torrenova, e Alessia Uccellini, del Fiorentino di Sansepolcro, hanno ripetuto uno show cooking con assaggio per il pubblico.

Lo show cooking

Le due chef avevano già cucinato a quattro mani durante una serata di Girogustando. Oggi hanno riproposto due dei loro piatti: i bringoli, che sono dei pici, conditi con fichi, guanciale e pecorino, e i cantuccini abbinati al vinsanto fumigato della Valtiberina. Ai bringoli Alessia Uccellini ha aggiunto la cipolla rossa croccante sempre della Valtiberina.

Che cos’è Girogustando

Il format Girogustando è un incontro tra cuochi ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana. Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana promozione turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Le parole di Confesercenti

«Confesercenti è fiera ed orgogliosa di partecipare a Gustatus attraverso una delle sue manifestazioni di maggiore successo, che è Girogustando – afferma Marco Di Giacopo per Confesercenti –. In questa giornata abbiamo organizzato un evento che ha raccolto molto successo e che ha portato alla realizzazione di un menù unico, grazie ad Alessia e a Valeria. Siamo di nuovo fiere ed orgogliosi di essere qui. Un ringraziamento anche all’assessore del Comune di Orbetello Maddalena Ottali per la possibilità che ci ha dato».

La chef Alessia Uccellini: «Uno scambio culturale»

«Sono qua perché collaboro ormai da diversi anni con Confesercenti per questa iniziativa che si chiama Girogustando, quindi è la terza o la quarta volta che vengo in Maremma a fare degli scambi culturali con altri cuochi – racconta Alessia Uccellini –. Quest’anno l’assessore di Orbetello ci ha invitati a Gustatus. Per me è un grande onore venire qua, in questo posto magnifico, affacciato sul mare, a preparare i nostri piatti, a raccontare la nostra terra».

«Io ho fatto i bringoli, che poi sono dei pici, e Valeria li ha conditi con i fichi, il guanciale e il pecorino – spiega –. Io ci ho aggiunto la cipolla rossa croccante della Valtiberina e poi abbiamo proposto i cantuccini abbinati al vinsanto fumigato della Valtiberina».

«È uno scambio culturale – prosegue –. La cucina è una grande forma di cultura che si tramanda di generazione in generazione e parla una storia di donne e di mamme che si sono prese cura delle proprie famiglie. Ad Orbetello è un ritorno perché abbiamo fatto una cena il 30 di settembre da Valeria Alberici, proprio all’osteria La Posta di Valeria. Con lei è stato un amore a prima vista, anzi come dice lei, alla prima telefonata ci siamo comprese subito: donne che lavorano in cucina e parlano lo stesso linguaggio».

La chef Valeria Alberici: «Non sarà l’ultima»

«Quella di oggi è stata una ripresa di un evento organizzato da Confesercenti in modo eccelso, e che aiuta le realtà culinarie, magari di luoghi differenti, ad unirsi in una sinergia, non solo culinaria in sé per sé, ma un incontro di prodotti del territorio – dice Valeria Alberici, chef de La Posta di Torrenova –. Alessia è stata molto carina, sia a venire al ristorante nostro a settembre che a proseguire qui a Gustatus. Credo che sia la prima volta che Confesercenti con questo progetto partecipa a Gustatus, e crediamo non sarà l’ultima».

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