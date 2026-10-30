Foto di repertorio

GROSSETO – Porte aperte a tutti gli appassionati di scacchi sabato 7 novembre a partire dalle 17,30 alla sede della neocostituita Asd La Regina della Maremma – Grosseto Scacchi. L’associazione, che ha sede a Grosseto in via Manetti, Largo Aldo Busatti, proporrà un open day all’insegna del gioco libero, sfide rapid, quiz e della voglia di conoscersi e stare insieme.

La giornata sarà impreziosita dalla presenza del Maestro FIDE Maurizio Caposciutti, attuale Direttore Tecnico Senior per le Nazionali della Federazione Scacchistica Italiana, che sarà a disposizione dei partecipanti, insieme agli altri istruttori federali dell’associazione.

Nel corso dell’evento gli istruttori della ASD La Regina della Maremma Grosseto Scacchi proporranno anche giochi di risoluzione scacchistica e saranno distribuiti gadget e premi.

“L’idea è quella di intercettare i molti appassionati del nobil giuoco – ha detto il presidente Mario Fabbrucci – compresi quelli abituati ad accedere, con smartphone o computer, ai server dedicati agli scacchi per far loro conoscere la nostra nuova e giovane realtà. Sarà l’occasione per un incontro tra appassionati di ogni età ed ogni livello durante il quale provare il brivido del gioco dal vivo, confrontarsi, interloquire e tessere nuove amicizie. L’Associazione infatti si propone di creare con il territorio un forte legame per ritrovare quel senso di comunità e la voglia di stare insieme attraverso gli scacchi”.

Per informazioni e prenotazioni 348 0620516 o 347 6987090.