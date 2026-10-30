MONTE ARGENTARIO – Il Partito Democratico di Monte Argentario esprime pieno sostegno all’iniziativa del capogruppo Pd in Commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani, e del segretario provinciale Giacomo Termine sulla nomina dell’amministratore unico del Consorzio della Laguna di Orbetello.

«La terna proposta non risponde a un criterio di competenza, ma a logiche di appartenenza politica – dichiara il segretario del PD di Monte Argentario –. Tre nomi riconducibili alla stessa forza politica, su uno dei quali pesano anche dubbi di conferibilità sollevati in sede parlamentare, non sono la risposta che merita un ecosistema fragile e prezioso come la nostra laguna. Per questo chiediamo che la terna venga ritirata e che ne sia proposta una nuova, composta da profili indipendenti, con competenze tecniche e ambientali riconosciute».

Il Pd di Monte Argentario condivide inoltre la richiesta di applicare la Legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, affinché la procedura di nomina si svolga nel rispetto delle disposizioni previste e sia garantito il coinvolgimento del Parlamento attraverso le Commissioni competenti, nei termini stabiliti dalla normativa.

«Trasparenza, rispetto delle regole e confronto istituzionale sono indispensabili quando in gioco c’è la gestione di un patrimonio ambientale che appartiene a tutti».

Un appello diretto va al sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli.

«La laguna non è una questione che riguarda soltanto Orbetello – prosegue Massimo Castriconi –. Il nostro promontorio è legato alla laguna sia fisicamente, attraverso i tomboli della Giannella e della Feniglia, sia economicamente, attraverso la pesca, il turismo e la qualità delle nostre acque. Quello che accade alla laguna riguarda direttamente anche la nostra comunità».

«Chiediamo al sindaco Cerulli di non restare in silenzio e di sostenere apertamente la richiesta di ritiro della terna. Il silenzio delle istituzioni non è neutralità: rischia di avallare scelte calate dall’alto, che possono penalizzare il territorio. Su una vicenda come questa, le appartenenze politiche devono fare un passo indietro. Chi rappresenta una comunità ha il dovere di tutelarne gli interessi e di stare dalla sua parte».

«La laguna ha bisogno di una guida autorevole e competente, non di un premio di consolazione dettato dalle logiche di partito. Ci auguriamo che le forze politiche e le istituzioni del territorio, a partire dal Comune di Monte Argentario, sappiano unirsi in difesa di un patrimonio naturale, economico e ambientale che appartiene a tutti».