GROSSETO – La Provincia di Grosseto ha designato la professoressa Annalisa Santucci quale membro effettivo del Comitato tecnico-scientifico del Consorzio di gestione del Parco Ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello. Come membro supplente è stata indicata la dottoressa Laura Cutini, biologa grossetana.

La designazione della professoressa Santucci rappresenta una scelta di particolare rilievo per il profilo scientifico e professionale della docente dell’Università di Siena, dove è professoressa ordinaria di Biochimica e responsabile del Laboratorio One-Health.

Nel corso della sua carriera ha maturato una consolidata esperienza nella ricerca scientifica, nella bioeconomia e nello sviluppo di approcci integrati tra ambiente e salute. È autrice di oltre 300 articoli su riviste scientifiche internazionali e inventrice di 18 brevetti nazionali e internazionali. Il suo percorso comprende inoltre importanti incarichi accademici e la partecipazione a organismi scientifici e progetti dedicati all’innovazione e alla sostenibilità.

“Fin dall’inizio del mio mandato ho ritenuto fondamentale che le scelte della Provincia, soprattutto quando riguardano questioni strategiche per il territorio, fossero guidate dalla competenza, dall’esperienza e dalla qualità delle professionalità coinvolte – dichiara il presidente della Provincia, Francesco Limatola –. La Laguna di Orbetello è un patrimonio ambientale di valore straordinario, la cui tutela richiede visione, responsabilità e un contributo scientifico qualificato. La designazione della professoressa Santucci risponde pienamente a questa impostazione: mettere a disposizione del territorio competenze di alto livello per affrontare le sfide ambientali con rigore, consapevolezza e attenzione al futuro. In questo quadro, anche la designazione della dottoressa Laura Cutini come membro supplente rappresenta un contributo professionale importante. Ringrazio entrambe per la disponibilità a mettere le proprie competenze al servizio di un bene comune così prezioso per la Maremma e per l’intera Toscana”.