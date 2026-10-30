GRANAIONE – Un nuovo defibrillatore automatico esterno (Dae) è stato donato alla frazione dalla Misericordia di Campagnatico. Un’importante iniziativa che rafforza la presenza di strumenti salvavita sul territorio e contribuisce ad aumentare la sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento alla Misericordia di Campagnatico per la donazione, che rappresenta un gesto concreto di attenzione verso la comunità di Granaione.

Il Comune ha contribuito alla realizzazione dell’iniziativa mettendo a disposizione la ditta di elettricisti per l’installazione del dispositivo.

«Desidero ringraziare sentitamente la Misericordia di Campagnatico per questa importante donazione – dichiara il sindaco Elismo Pesucci – La presenza di un defibrillatore a Granaione rappresenta un servizio prezioso per la frazione e un ulteriore passo avanti nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Un DAE può fare la differenza nei momenti di emergenza e contribuire a salvare una vita. Come Amministrazione siamo lieti di aver collaborato mettendo a disposizione le competenze necessarie per la sua installazione. La collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio è fondamentale per costruire comunità più sicure e attente ai bisogni delle persone».

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio ringraziamento alla Misericordia di Campagnatico per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti del territorio.