GROSSETO – Buon debutto nella categoria più alta del programma Silver Eccellenza per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno. A Montevarchi le biancorosse hanno affrontato la seconda prova del campionato individuale regionale Silver di ginnastica artistica, categoria Eccellenza tre attrezzi, competizione importante affrontata con impegno e determinazione.

Nella categoria Junior 1, la quattordicenne Petra Parmesani ha chiuso una prova molto solida sui tre attrezzi. Grazie a una buona esecuzione, Petra ha migliorato il piazzamento della prova precedente, passando dal quarto al terzo posto sia nella classifica di giornata che in quella generale del campionato. In gara nella categoria Junior 2 al debutto nella massima categoria Silver, Greta Burgassi ha mostrato un buon potenziale e ampi margini di crescita.

Alessia Lori, impegnata anche lei nella categoria Junior 2, ha affrontato la prova con concentrazione, confermando ottime prospettive per le prossime gare.

Tutti risultati di peso, che arrivano grazie al lavoro quotidiano svolto in palestra. Le atlete si allenano ogni giorno con costanza e impegno, seguite dallo staff tecnico composto da Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda Zambernardi.

Un incoraggiante inizio di stagione per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno, che proseguono gli

allenamenti in vista delle prossime tappe del campionato.