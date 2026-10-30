GROSSETO – Due milioni e 88mila euro di perdita nel solo 2025 che, sommati a quelle pregresse, portano il conto rosso a superare i due milioni e mezzo. «Un buco di bilancio pesante per il CoeSo Società della Salute, la realtà a cui venti Comuni del territorio affidano la gestione dei servizi sociali e sociosanitari essenziali» dichiara Carlo De Martis, capogruppo consiliare di Grosseto Città Aperta.

Sulla vicenda e sulle recenti comunicazioni in Consiglio comunale da parte del primo cittadino, che del CoeSo è anche presidente dall’agosto 2024, interviene con decisione De Martis, chiedendo massima trasparenza e un cambio di passo strutturale.

«Serve chiarimento sui conti del passato»

L’analisi di De Martis parte dalla ricostruzione delle dinamiche contabili che hanno portato al disavanzo, criticando anche la gestione del dibattito nell’ultima assise cittadina.

«Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale il sindaco ha fatto un monologo di quaranta minuti parlando di costi crescenti, finanziamenti insufficienti e riorganizzazione – spiega De Martis –. Si tratta di problemi reali, in parte anche condivisibili. Ma non ha spiegato come si sia potuto approvare nel febbraio 2025 un preventivo in pareggio e chiudere l’anno con oltre due milioni di perdita».

Secondo il capogruppo dell’opposizione: «Diversi elementi critici erano già ampiamente noti alla vigilia dell’esercizio finanziario: dagli aumenti del contratto collettivo delle cooperative sociali (risalenti al gennaio 2024), fino alle difficoltà della Rsa di Scansano e alla scadenza del contributo regionale da oltre 500mila euro annui».

«Il consuntivo 2025 mostra che i costi complessivi sono aumentati di circa due milioni e mezzo rispetto alle previsioni, mentre i maggiori ricavi si sono fermati a mezzo milione. Un disallineamento netto concentrato nella componente sociale – prosegue l’esponente di Grosseto Città Aperta –. I revisori avevano raccomandato di verificare in corso d’anno le variazioni di spesa. Peccato che il sindaco abbia fornito la sua informativa solo a dibattito concluso, sottraendo le spiegazioni al confronto. Un problema di questa portata non può arrivare in aula soltanto quando Grosseto è chiamata ad accantonare circa 620mila euro per coprire la quota di perdita».

Spesa pubblica e quote capitarie: «Inaccettabile far gravare tutto sugli utenti»

Pur accogliendo positivamente il piano di economie basato sul taglio degli affitti e della spesa amministrativa, la lista civica sottolinea come la spending review non sia sufficiente per affrontare i bisogni di salute di Grosseto, dell’Amiata e delle Colline Metallifere.

Al centro del dibattito viene posta la quota capitaria, ovvero il contributo per abitante che i Comuni versano al CoeSo.

«Lo stesso sindaco ha ricordato che la quota capitaria è rimasta sostanzialmente ferma a 46 euro dal 2010 al 2025, mentre in quello stesso periodo l’inflazione ha raggiunto il 33,5 per cento – argomenta Carlo De Martis –. Aumentarla pesa sui bilanci comunali, certo. Ma l’inflazione ha colpito duramente anche le famiglie assistite, sulle quali gravano le quote di compartecipazione. Perché considerare inevitabili gli aumenti a carico degli utenti e intoccabile il contributo pubblico? I venti Comuni della rete devono discuterne insieme, coinvolgendo Regione e Asl».

La proposta: gli utili delle Farmacie al welfare

Per sbloccare lo stallo ed evitare riduzioni nei servizi a tutela di anziani, persone con disabilità, minori e famiglie fragili, Grosseto Città Aperta rilancia una proposta di natura strutturale già presentata lo scorso autunno.

«Grosseto può cominciare subito da una scelta concreta: destinare stabilmente al welfare gli utili delle Farmacie comunali spettanti al Municipio – propone il capogruppo –. Nel 2025 le Farmacie hanno registrato quasi 1,3 milioni di utile, di cui circa 650mila euro di spettanza comunale. Perché continuare a far confluire quelle risorse nel bilancio generale, facendole finire in mille rivoli, anziché vincolarle al welfare territoriale?»