MASSA MARITTIMA – «I bilanci si correggono, i debiti aumentano e la riscossione resta debole. Nel Consiglio comunale del 29 ottobre, abbiamo hanno chiesto alla giunta di rispondere di dieci anni di rilievi della Corte dei conti: perché le criticità continuano a ripresentarsi e quali controlli sono stati introdotti per evitarle»?

A chiederselo sono i consiglieri comunali di opposizione Sandro Poli e Paolo Mazzocco.

«Durante il dibattito è stata letta anche una nota critica del Pci, proveniente dall’esterno del Consiglio, che chiedeva spiegazioni sugli errori di bilancio rilevati dalla magistratura contabile. A segnare la seduta è stato il mancato completamento dell’intervento di Poli, tra i principali promotori, insieme a Mazzocco, della richiesta di Consiglio straordinario. La sindaca ha richiamato il limite regolamentare di dieci minuti, senza consentirci di concludere. Non si contesta la regola, ma l’opportunità politica della scelta: dopo circa mezz’ora di esposizione della responsabile del settore finanziario, riteniamo che sarebbe stato opportuno permettere al promotore dell’iniziativa di completare le proprie osservazioni».

Secondo Poli e Mazzocco, l’illustrazione non ha fornito nuovi riscontri documentali alle richieste avanzate, proponendo invece una lettura rassicurante delle criticità, quasi che le ripetute rettifiche fossero un fatto ordinario.

«Gli interventi della maggioranza – dicono – hanno inoltre insistito sulla presunta mancanza di competenze dell’opposizione per discutere il lavoro della responsabile finanziaria. Per i due consiglieri, un modo di spostare il confronto dai documenti alle persone: il mandato consiliare comprende il controllo sui conti, esercitabile attraverso le proprie competenze e anche con il supporto di professionisti esterni. Le domande nascono soprattutto dagli accertamenti della magistratura contabile: sminuirle significa eludere il merito dei rilievi della Corte».

«Il caso più significativo riguarda il 2024. La Corte ha trasformato il risultato disponibile da un avanzo di circa 185 mila euro a un disavanzo di quasi 274 mila, con un peggioramento di oltre 459 mila euro. Sul fondo crediti di dubbia esigibilità, che protegge il bilancio dal rischio dei mancati incassi, la sottostima rilevata è di 230.815,05 euro. Il calcolo utilizzava il quinquennio 2019–2023 anziché 2020–2024. In Consiglio la responsabile del settore finanziario ha ricondotto l’errore al software. Abbiamo ne ha sottolineato la gravità, ponendo una domanda sui controlli: come è stato possibile approvare il rendiconto senza accorgersi che il calcolo utilizzava gli anni sbagliati»?

«La Corte ha respinto il cambio di metodologia proposto a posteriori per giustificare il fondo crediti 2024. Sul 2025 il Comune sostiene che restino rettifiche per 32.683 euro e un avanzo di circa 54 mila: una ricostruzione riportata nella pronuncia, ma la cui verifica, anche sul fondo crediti, è rinviata ai successivi controlli».

È in questo senso che Mazzocco ha parlato di “autocertificazione“: «L’amministrazione dichiara che gran parte degli effetti è stata assorbita, mentre ai consiglieri manca il raccordo analitico richiesto per verificarlo. Le rettifiche di anni diversi non vanno sommate automaticamente, ma occorre dimostrare quali effetti siano già stati assorbiti e quali restino da recepire. La richiesta di riscontri documentali si inserisce in un quadro già segnato dai richiami della Corte sulla collaborazione del Comune: nel 2022 il mancato invio di deduzioni e documenti entro il termine assegnato; nel 2024 prospetti frammentati, ripetutamente modificati e spiegazioni insufficienti».

«Intanto, nel consolidato del Comune e delle partecipate, i debiti da finanziamento salgono da 6,34 a 7,39 milioni di euro e i crediti da 5,69 a 6,96 milioni. Ma i crediti non sono denaro già in cassa. Se la riscossione non funziona, con quali risorse si ripiana il disavanzo? E quanto resta per servizi e investimenti»?

«Per la Tari, Etruria, incaricata dal 2022, ha recuperato il 17,92% delle somme affidate, contro il 39,52% di Areariscossioni e il 35,73% di Consulinformatica nelle precedenti gestioni. Dati da confrontare su basi omogenee, ma che richiedono spiegazioni sui risultati e sulla vigilanza esercitata. Resta infine da chiarire come sia stata garantita la continuità del recupero tra la cessazione dell’incarico di Etruria a marzo 2024 e la restituzione degli archivi a settembre, contestualmente all’affidamento al nuovo gestore».

«La gestione del denaro pubblico si misura anche nelle opere e nei benefici concreti per i cittadini. La palestra della Cittadella dello Studente, dal progetto definitivo del 2012 agli ulteriori incarichi del 2024, attende ancora una data certa di piena apertura. Poli e Mazzocco chiedono chiarezza su costi e tempi: dopo quattordici anni, completarla significherebbe rispondere concretamente alle legittime esigenze degli studenti e dimostrare rispetto per la comunità».

Per Poli e Mazzocco, «è difficile essere propositivi con un’amministrazione che, sulle questioni sollevate, non assicura la trasparenza necessaria: mancano i riscontri richiesti, si contestano le competenze di chi domanda e si interrompe chi ha promosso il confronto. La collaborazione non si pretende negando gli strumenti per esercitarla. Dopo dieci anni di rettifiche, spetta alla giunta dimostrare che i conti tornano: le rassicurazioni non incassano i crediti e non pagano le rate».