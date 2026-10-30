La Consulta sarà uno strumento di democrazia partecipativa con funzioni consultive e propositive: un ponte tra i giovani e l’Amministrazione comunale, per far arrivare idee, bisogni e desideri direttamente a chi governa la città. Potrà formulare proposte e pareri non vincolanti sulle politiche giovanili e dare vita a progetti e iniziative insieme a scuole, università, associazioni e realtà del territorio, con un obiettivo chiaro: favorire aggregazione e protagonismo giovanile, benessere, inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa.