GROSSETO – Il Comune di Grosseto avvia la procedura per la costituzione della Consulta Comunale dei Giovani, un nuovo organismo permanente pensato per coinvolgere le giovani generazioni nella vita pubblica locale e promuovere la cittadinanza attiva. Una voce stabile per i giovani di Grosseto e un posto al tavolo dove si decide il futuro della città.
La Consulta sarà uno strumento di democrazia partecipativa con funzioni consultive e propositive: un ponte tra i giovani e l’Amministrazione comunale, per far arrivare idee, bisogni e desideri direttamente a chi governa la città. Potrà formulare proposte e pareri non vincolanti sulle politiche giovanili e dare vita a progetti e iniziative insieme a scuole, università, associazioni e realtà del territorio, con un obiettivo chiaro: favorire aggregazione e protagonismo giovanile, benessere, inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa.
Lo spazio è aperto a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni, che possono presentare domanda come: rappresentanti di associazioni che operano stabilmente sul territorio comunale con attività rivolte prevalentemente ai giovani; rappresentanti di gruppi giovanili informali; giovani a titolo individuale.
La Consulta sarà integrata dai rappresentanti degli istituti superiori di secondo grado del nostro territorio.
La domanda, redatta sull’apposito modello, può essere presentata fino alle ore 13.00 del 18 novembre 2026.
Tutta la documentazione e le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/consulta-comunale-dei-giovani