MASSA MARITTIMA – Un sentiero che racconta il bosco mentre lo si attraversa. È stato inaugurato il percorso #RigeneraBoschi, realizzato da Sorgenia con l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere e con il patrocinio della Regione Toscana.

Parte dall’area di sosta di Località Pavoloni, attraversa il SIR Poggi di Prata (IT51A0002), sito Rete Natura 2000 che ospita habitat rari e specie endemiche dell’Appennino toscano, e arriva a un belvedere affacciato sulla piana del fiume Pecora, sul Golfo di Follonica e sull’Isola d’Elba.

Un’escursione di circa 2 km, accessibile a tutti, pensata come luogo di educazione ambientale. Lungo il tracciato, interamente riqualificato dai progettisti forestali dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, una serie di pannelli spiega come si rigenera un bosco, cosa significa gestirlo in modo sostenibile e perché la biodiversità è decisiva. Il totem Sorgenia, con nidi per l’avifauna, casette per gli insetti e Bat-bacheche per i pipistrelli, completa il percorso.

Il sentiero è anche una finestra su una ricerca scientifica in corso. Nella zona, due aree distinte, una a crescita spontanea e una a gestione sostenibile, sono monitorate dai Tree Talkers, sensori IoT che misurano in tempo reale fisiologia, fotosintesi, crescita e risposta agli eventi climatici estremi. È la tappa toscana di #RigeneraBoschi, il progetto avviato da Sorgenia due anni fa in cinque boschi italiani individuati con PEFC Italia.

La ricerca è coordinata dal professor Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano e ha già raccolto tra le 5.000 e le 15.000 ore di monitoraggio per ciascun bosco, studiando i principali parametri degli alberi per capire cosa rende i boschi più resistenti e resilienti al cambiamento climatico.

«Il bosco è un patrimonio vivo che va curato e gestito con competenza»

«Il sentiero #RigeneraBoschi è il risultato di una collaborazione concreta tra pubblico e privato – dichiara Giacomo Termine, Presidente dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere. I nostri progettisti forestali hanno riqualificato un tracciato che attraversa uno dei luoghi più preziosi delle Colline Metallifere, dentro un sito della Rete Natura 2000. Ora questo luogo è accessibile a tutti: famiglie, escursionisti e soprattutto scuole. Qui i ragazzi possono imparare che il bosco non è un paesaggio immobile, ma un patrimonio vivo che va curato e gestito con competenza. I dati raccolti dalla ricerca dell’Università di Milano saranno utili anche a noi, che ogni giorno gestiamo migliaia di ettari di foreste».

«Ci aiuteranno a capire come renderle più forti di fronte al cambiamento climatico – conclude Termine – In più, chi sale fin quassù trova uno dei belvederi più belli della Maremma, dal Golfo di Follonica all’Elba. È un’occasione in più per scoprire e vivere il nostro territorio».

Lorenzo Balestri, assessore all’Ambiente e Verde pubblico del Comune di Massa Marittima commenta: «L’inaugurazione del percorso valorizza concretamente la ZSC Poggi di Prata, coniugando la tutela della biodiversità con la fruizione consapevole del territorio. Questo tracciato mette a disposizione della comunità, dei visitatori e delle nostre scuole un autentico laboratorio a cielo aperto per comprendere la resilienza e la bellezza del nostro patrimonio forestale».

«Questo sentiero mostra come #RigeneraBoschi sia in grado di produrre effetti reali nei territori in cui opera – ricorda Federica Petra Colombo, Responsabile delle relazioni esterne di Sorgenia – Restituire alla comunità uno spazio accessibile, curato e ricco di contenuti educativi è per Sorgenia un modo naturale di intendere la transizione energetica: non esiste senza rispetto per i territori e gli ecosistemi che la rendono possibile. Significa investire nel futuro e offrire ai cittadini, soprattutto alle nuove generazioni, un luogo dove toccare con mano il valore della biodiversità».